楊明疑酒醉撞壆囚18日　律師指人誰無過求減刑　官押後12月裁決

藝人楊明2020年疑酒醉下駕駛，在山頂馬己仙峽道撞壆，雖然他就拒絕提供血液樣本作酒精測試罪不成立，但裁判官指他明顯嚴重受酒精影響，罔顧他人安全，就他的不小心駕駛罪，判楊入獄18天。楊認為刑期過重提出上訴，高院今(22日)處理他的申請，代表楊的律師陳詞時指，裁判官不應考慮被告罪名以外的事，又稱：人誰無過，法庭有時作寛大處理也非壞事，惟控方卻質疑為何裁判官不能考慮楊當時酒醉這因素，又指審訊的公平性不只是偏向辯方，對控方亦要公平，裁判官了解到案件的來龍去脈，怎能視而不見。高院法官陳仲衡稱需時考慮，押後至12月22月裁決。



准以10萬元保釋

被告林明樂（39歲，楊明的原名）於2020年8月1日於馬己仙峽道發生的交通意外而被控，楊承認不小心駕駛，及車窗玻璃光度不足等3罪名。被判囚18天及罰款2千元。他現准以10萬元繼續保釋。

楊明今早由女友莊思明陪同下到法院。(張浩維攝)

事發經過。(詳看下圖)

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辯方律師陳詞時稱人誰無過

代表楊的資深大律師許紹鼎陳詞時，主要針對楊只承認不小心駕駛罪，認為裁判官在判刑時，應集中在被告承認的控罪上，又指案例指法庭在考慮危險駕駛罪時，才考慮被告是否有受酒精影響等因素，又指楊已就撞壆造成的損失作賠償，惟陳官已表明賠償在這本案對他考慮影響不大。許又稱：人誰無過，又指楊之前的案底已是15年前的事，指楊已成長，希望法庭能給楊一次機會。

控方指原審時的證供顯示楊明當時明顯受酒精影響。(張浩維攝)

控方強調原審官有權考慮楊當時酒醉

律政司的代表萬德豪卻反駁稱，酒醉是危險駕駛的加刑因素，案件原審時的證供，亦有顯示楊曾受酒精影響，包括楊有承認，到場警員亦有聞到他有酒味，及楊當時的反應等，認為原審官理解案件的來龍去脈後，怎可以視而不見，又稱審訊除了要對辯方公平，對控方亦需要公平，如果危險駕駛可考慮司機酒醉情況，為何不小心駕駛就不可以考慮。

法官聆訊前要求看事發片段

法官陳仲衡在聆訊開始時，也特別叫控方再播放楊車上攝錄機拍到意外的情況，可見楊所駕的車越過雙白線到對頭路線駕駛，意外發生時碰巧路上並無其他車輛經過，至他撞壆後，才有對頭車在旁駛過。

楊明由認罪至推翻決定至最後再認罪的經過。(詳見下圖)

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原審官認為楊明顯嚴重受酒精影響

楊明在東區接受判刑時，裁判官稱，即使沒有楊的酒精濃度數據，綜觀案情可見楊嚴重受酒精影響，神志不清，沒有能力控制車輛，屬極不小心的行為，並認為楊罔顧他人安全，沒有人命傷亡或財物損失只屬僥倖，認為楊當時已完全失去控制車輛的能力，且他亦非初犯，故判楊入獄18天。

根據資料，楊於2005年有酒駕案底，2008年又有刑事損壞案底，他亦有超速、駕駛時使用手提電話的定額罰款，裁判官指楊沒有汲取教訓，認為社會服務令及緩刑不適合。

案件編號：HCMA 544/2021