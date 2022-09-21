強制檢測｜67大廈上榜涉海逸豪園、映灣園、康怡花園等　屯門最多

醫務衞生局今晚（21日）發出最新一份強制檢測公告，再有67幢大廈上榜。其中62幢有較多確診者居住，並以屯門區最多佔八幢，包括悅湖山莊、澤豐花園及良景邨等，將軍澳也有七幢上榜，涉峻瀅II第1座、新寶城5座等。其他上榜私樓有紅磡海逸豪園、東涌映灣園、鰂魚涌康怡花園等私人屋苑。



另外，有5個指明地方因污水樣本呈陽性上榜，其中柴灣環翠邨共涉3幢大廈。



任何人曾在9月15日至21日期間，曾身處有關大廈超過兩小時，便須在明日或周四（22或23日）接受核酸檢測。



▼9月21日部分強檢大廈▼



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屯門大興花園有2幢大廈上榜

根據最新公告，有62幢大廈有較多患者居住，故被納入強檢名單，當中以屯門區最多，合共有8幢上榜，其中大興花園共涉兩幢，分別為2期8座和2期9座。其餘大廈則為青山公路洪水橋段600號尚城2座、富泰邨賢泰樓、友愛邨愛廉樓、澤豐花園澤民樓、悅湖山莊4座、蝴蝶邨蝶聚樓及良景邨良賢樓。

將軍澳佔7幢 涉富康花園、寶盈花園

排行第二則為將軍澳區，佔7幢，分別為富康花園9座、安寧花園2座、寶盈花園5座、英明苑明安閣、峻瀅II第1座、佳景路9號浩明苑及新寶城5座。

▼9月21日強制檢測公告▼



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荃灣海濱花園三幢須強檢

大部份上榜大廈為公屋、居屋或資助房屋，私樓則有沙田御龍山6座、東涌映灣園賞濤軒1座、深井碧堤半島2座、紅磡黃埔花園翠楊苑5座、海濱南岸3座、杏花邨35座、鰂魚涌逸樺園2座、康怡花園H1座。

荃灣海濱花園有三幢同時上榜，涉海珠閣、海濤閣、海葵閣。

▼各區流動採樣站（截至9月22日）▼



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5幢污水陽性大廈上榜 包括柴灣環翠邨3幢大廈

此外，另有5幢大廈因污水呈陽性，故同樣須強檢，其中柴灣的環翠邨共有3幢上榜，包括福翠樓、喜翠樓及利翠樓。

此外，位於將軍澳的健明邨健華樓，以及油塘的油麗邨頤麗樓，亦同樣須接受強制檢測。

政府明日（22日）將於田灣嘉隆苑及深井碧堤半島重開流動採樣站。

最新強制檢測名單：



將軍澳富康花園9座



將軍澳安寧花園2座



將軍澳寶盈花園5座



將軍澳英明苑明安閣



將軍澳峻瀅II第1座



將軍澳佳景路9號浩明苑



將軍澳新寶城5座



大圍美田邨美致樓



沙田御龍山6座



馬鞍山錦豐苑錦莉閣



馬鞍山錦龍苑龍耀閣



馬鞍山恆安邨恆海樓



大埔富亨邨亨耀樓



粉嶺皇后山邨皇溢樓



粉嶺牽晴間1座



上水寶石湖邨碧玉樓



天水圍天悅邨悅貴樓



天水圍天瑞二邨瑞林樓



天水圍天耀一邨耀康樓



天水圍天富苑元富閣



元朗青山公路洪水橋段600號尚城2座



屯門富泰邨賢泰樓



屯門友愛邨愛廉樓



屯門澤豐花園澤民樓



屯門大興花園2期8座



屯門大興花園2期9座



屯門悅湖山莊4座



屯門蝴蝶邨蝶聚樓



屯門良景邨良賢樓



東涌逸東一邨雍逸樓



東涌映灣園賞濤軒1座



深井碧堤半島2座



荃灣海濱花園海珠閣



荃灣海濱花園海濤閣



荃灣海濱花園海葵閣



葵涌石籬二邨石歡樓



青衣長安邨安湄樓



長沙灣元州邨元慧樓



長沙灣蘇屋邨杜鵑樓



深水埗海達邨海盛樓



石硤尾白田邨健田樓



慈雲山慈樂邨樂信樓



紅磡黃埔花園翠楊苑5座



紅磡海逸豪園19座



紅磡海濱南岸3座



九龍城啟晴邨滿晴樓



牛池灣彩雲二邨啟輝樓



牛頭角牛頭角下邨貴亮樓



秀茂坪秀茂坪南邨秀旺樓



觀塘翠屏(北)邨翠榆樓



觀塘安泰邨盛泰樓



藍田興田邨美田樓



藍田廣田邨廣靖樓



柴灣小西灣邨瑞富樓



柴灣杏花邨35座



筲箕灣愛蝶灣3座



鰂魚涌逸樺園2座



鰂魚涌康怡花園H1座



北角堡壘街33號永寶大廈



香港仔嘉隆苑嘉俊閣



香港仔嘉隆苑嘉傑閣



鴨脷洲利東邨東平樓

