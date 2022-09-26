強制檢測｜65大廈上榜　涉昇悅居、畢架山花園　日出康城兩幢上榜

本港疫情轉趨平穩，大廈強制檢測仍然維持。醫務衞生局今晚（26日）公布強制檢測公告，有65幢大廈上榜，其中沙田區佔九幢，成為18區之冠，包括蔚景園1座、翠湖花園F座及沙田第一城8座等。上榜大廈不乏豪宅及中產屋苑，涉及將軍澳日出康城晉海1A座、九龍塘畢架山花園4座，以及長沙灣昇悅居7座等。



65幢上榜大廈中，有九幢大廈因污水樣本呈陽性而被納入公告，有大埔頭太湖山莊、西灣河逸濤灣冬和軒及春瑤軒等。當局指，任何人在9月20日至26日曾身處有關大廈超過兩小時，須於周二或周三（27日或28日）進行核酸檢測。



▼9月26日 強制檢測大廈名單▼



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鰂魚涌康怡花園、大角咀港灣豪庭各一幢上榜

當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有56個指明地方被納入強制檢測公告。在港島方面，上榜大廈有香港仔石排灣邨碧月樓、柴灣怡翠苑暢怡閣、小西灣邨瑞樂樓、筲箕灣東駿苑銀駿閣，以及鰂魚涌康怡花園G2座等。

九龍方面，被納入強制檢測公告的大廈涉及九龍塘畢架山花園4座、大角咀港灣豪庭5座、鑽石山龍蟠苑龍珠閣、長沙灣李鄭屋邨和平樓及昇悅居7座。而觀塘區有六幢大廈上榜，分別為牛池灣坪石邨紅石樓、牛頭角彩福邨彩樂樓、秀茂坪寶達邨達富樓、油塘油麗邨雍麗樓，以及翠屏南邨翠杭樓等。

▼9月26日 部份強檢大廈▼



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日出康城晉海及首都各一幢納強檢名單

新界東方面，沙田被納入強制檢測公告的大廈達八幢，有沙角邨雲雀樓A座、蔚景園1座、翠湖花園F座、沙田第一城8座、大圍美田邨美滿樓，以及馬鞍山頌安邨頌德樓等。而將軍澳則有五幢大廈上榜，為維景灣畔5座、日出康城晉海1A座及首都2座（左翼及右翼）等。其餘上榜大廈包括粉嶺皇后山邨皇順樓、上水天平邨天怡樓及大埔富雅花園1座等。

新界西方面，元朗上榜大廈包括朗屏邨寶屏樓、天水圍嘉湖山莊麗湖居2座及天澤邨澤潤樓等；荃灣被納入強制檢測公告的大廈則有尚翠苑翠河閣、象山邨秀山樓及荃灣中心南京樓。其餘上榜大廈包括屯門澤豐花園澤富樓、兆軒苑逸生閣，以及青衣牙鷹洲街3號青雅苑。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 （至9月27日）▼



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９幢大廈污水呈陽性 西灣河逸濤灣兩幢要強檢

當局又表示，因應在西灣河、大埔、藍田、將軍澳及沙田採集到檢測呈陽性的污水樣本，有九個指明地方被納入強制檢測公告，包括大埔大埔頭太湖山莊、西灣河逸濤灣冬和軒及春瑤軒、鯉景灣怡茵閣、將軍澳景明苑曦景閣及暉景閣，以及沙田瀝源邨福海樓等。

政府明日（27日）將於柴灣興民邨、南區石排灣邨、樂富德強苑及荃灣象山邨重開流動採樣站，位於葵涌石蔭東邨的流動採樣站會延長服務日期至周三（28日）。當局強調，須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。

▼9月26日 部份確診大廈▼



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「確診大廈」回落至9000幢以下

此外，衞生署今日亦更新出現確診個案的大廈名單，過去七日出現確診個案的大廈共8,744幢。新上榜確診大廈方面，當局名單更新至9月25日，有2,377幢出現新個案或再有居民確診，當中包括山頂The Mount Austin 1座、南區浪琴園1座、灣仔栢景臺2座、尖沙咀名鑄，以及九龍站擎天半島3和5座等。

在18區，沙田區有最多新呈報確診大廈，有240幢，包括嘉華星濤灣2座、帝堡城2座、御龍山5座、愉田苑愉澤閣及新田圍邨榮圍樓等。元朗區則以233幢排第二，涉及Grand Yoho 1及2座、世宙1座、嘉湖山莊15幢大廈、天慈邨慈輝樓及慈心樓，以及尚悅11座等。

▼9月26日確診大廈全名單▼



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9月26日強檢大廈：

上水天平邨天怡樓



大埔逸雅苑逸榮閣



大埔富雅花園 1 座



大埔富善邨善景樓



大圍美田邨美滿樓



沙田碩門邨美碩樓



沙田沙角邨雲雀樓 A 座



沙田蔚景園 1 座



沙田翠湖花園 F 座



沙田沙田第一城 8 座



馬鞍山頌安邨頌德樓



馬鞍山頌安邨頌智樓



粉嶺華心邨華冠樓



粉嶺皇后山邨皇順樓



將軍澳雍明苑澤明閣



將軍澳煜明苑煒明閣



將軍澳維景灣畔 5 座



將軍澳日出康城晉海 1A座



將軍澳日出康城首都 2 座(左翼及右翼)



元朗朗屏邨寶屏樓



天水圍天耀二邨耀昌樓



天水圍嘉湖山莊麗湖居 2座



天水圍天澤邨澤潤樓



屯門友愛邨愛信樓



屯門澤豐花園澤富樓



屯門兆軒苑逸生閣



青衣牙鷹洲街 3 號青雅苑



青衣青康路 10 號青盛苑



荃灣尚翠苑翠河閣



荃灣象山邨秀山樓



荃灣荃灣中心南京樓



葵涌石蔭邨智石樓



葵涌荔景邨風景樓



葵涌大窩口邨富榮樓



東涌迎東邨迎喜樓



九龍塘畢架山花園 4 座



大角咀港灣豪庭 5 座



長沙灣李鄭屋邨和平樓



長沙灣昇悅居 7 座



黃大仙翠竹街 6 號鵬程苑



慈雲山慈民邨民健樓



樂富德強苑德賢閣



鑽石山龍蟠苑龍珠閣



牛池灣坪石邨紅石樓



牛頭角彩福邨彩樂樓



秀茂坪寶達邨達富樓



藍田平田邨平誠樓



油塘油麗邨雍麗樓



觀塘翠屏南邨翠杭樓



觀塘順安邨安逸樓



香港仔石排灣邨碧月樓



柴灣怡翠苑暢怡閣



柴灣小西灣邨瑞樂樓



柴灣興民邨民逸樓



筲箕灣東駿苑銀駿閣



鰂魚涌康怡花園 G2 座



9月26日污水樣本陽性須強檢大廈：

大埔新華安里 1-23 號



大埔大埔頭太湖山莊



西灣河逸濤灣冬和軒



西灣河逸濤灣春瑤軒



西灣河鯉景灣怡茵閣



沙田瀝源邨福海樓



將軍澳景明苑曦景閣



將軍澳景明苑暉景閣



藍田德田邨德盛樓

