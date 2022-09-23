港酒店業疫前七成為內地客　冀與內地通關　引入創新技術省成本

特首李家超今日（23日）宣布，機場入境人士檢疫將改為「0+3」，即入境後不需入住酒店隔離，期望訪港旅客或有所增加。旅業復蘇但非預示本港酒店業可回復往日光景。

理大酒店及旅遊業管理學院院長田桂成表示，放寬入境「0+3」檢疫意味國際通關近在眼前，惟在疫情爆發前，本港酒店業七成入住旅客為內地客，而國際及內地完全通關，才有助酒店業重拾信心。

有酒店業管理層表示，業界亦正為復蘇做準備，積極實現數碼轉型，結合元宇宙、VR（虛擬現實）等技術，適應新旅遊趨勢。



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港酒店業倚重內地客

田桂成指出，疫情爆發前，本港酒店業內地客佔七成，國際旅客則佔三成，放寬入境「0+3」檢疫意味國際通關近在眼前，故酒店業盼望著內地同樣可通關。

海天酒店管理公司行政總裁劉嘉偉表示，內地居民訪港自由行開放後，香港酒店業依賴內地客程度加重，惟疫情爆發以來，內地旅客鮮有機會出境旅遊，若內地與香港實現通關，香港或將更受內地旅客歡迎，「如果內地嘅防疫政策都有少少改變，我哋再迎接埋內地遊客，香港嘅酒店業又好旅遊業又好，我都幾相信會超越疫情前嘅數字。」

理大國際酒店管理2013級碩士、海天酒店管理有限公司行政總裁劉嘉偉（左二）表示，疫情以來內地遊客鮮有機會出境旅遊，若內地與香港通關，香港或將更受內地旅客歡迎。（劉夢婷攝）

創科技術節省兩成人力資源 提升效率

目前香港與內地仍在商討通關方案，本港酒店業在疫情期間，面對大量客源流失，亦正思考利用創新科技轉型，節省成本、減少人力。劉嘉偉指，其公司酒店利用元宇宙及VR等技術，開發互動及服務平台，旅客預訂酒店時，可在網上看到房間實景。

劉嘉偉指，目前香港酒店業客源幾乎全是本地客，競爭十分激烈，而防疫措施亦隨疫情走勢變化，需不斷調整，業內亦有不少人轉行，「我地啲前線員工流失得好犀利。」業界目前亦引入新科技，為客戶提供入住、送餐、清潔等服務，節省約兩成人力資源；另一方面，技術亦幫助提高效率。

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太古酒店集團營運及效益高級經理林顯廷表示，旅客入住酒店每一個環節幾乎都要與工作人員接觸，但疫情下，顧客已習慣減少社交接觸、不面對面溝通的生活方式。因應此趨勢，不少酒店使用物業管理系統（property management system）來管理酒店房間並提供服務。

理大酒店管理2011級校友、太古酒店集團營運及效益高級經理林顯廷（左一）表示，因應疫情趨勢，不少酒店使用物業管理系統（property management system）來管理酒店房間並提供服務。（劉夢婷攝）

林顯廷舉例，在他所管理的酒店，客人只需掃描二維碼提出需求，毋須面對面接觸，「如果個客想要多對拖鞋，或者多啲飲品，都可以直接喺個system request（系統提出要求）。」而清潔、送餐等服務均可以由機器人直接完成。

理大酒店及旅遊業管理學院院長田桂成表示，在後疫情時代，教學亦將隨著業界需求變化而升級。（劉夢婷攝）

理大酒店管理學院今屆起增創科課程

田桂成指出，在後疫情時代，教學亦將隨著業界需求變化而升級。從本屆起，會為酒店及旅遊業管理學院入學新生，增設人工智能、數據分析、創新與創業的課程，為本港首間將酒店管理及創科結合的大專院校。

田桂成表示，一年級學生主要學習公共課程，並在就讀二年級之前決定感興趣的科技方向，二年級後，將同時學習本科專業及科技課程，培養適應時局變化的人才。