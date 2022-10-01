粉嶺高球場｜城規會收近7000申述　凌嘉勤支持建屋方案：選址恰當

政府計劃收回粉嶺高爾夫球場部份用地發展公營房屋，高球場用途再掀爭議，城規會就有關改劃方案展開的公眾申述8月30日屆滿，共接獲6,791份申述，當中前規劃署署長凌嘉勤及公屋聯會等支持建屋方案，凌嘉勤認為，涉及的高球場範圍生態價值相對較低，認為方案已平衡了保育和發展，興建1.2萬伙公屋單位計劃更能回應社會住屋需求。



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凌嘉勤指選址恰當：回應公營房屋提速、提量、提效訴求

城規會近日公開接獲的6,791份與就改劃粉嶺高球場建屋提交的公眾申述，當中曾公開支持方案的前規劃署署長凌嘉勤亦有入紙，他在申述中提到，作為粉嶺計劃大鋼圖內唯一的「住宅（甲類）」用地，其中近70%土地面積已由人為構用物佔中，包括露天停車場、員工宿舍等，認為地盤整體生態價值相對較低，以七倍地積比作高密度發展是「選址恰當」，亦回應了社會對公營房屋「提速、提量、提效」的訴求，以解決劏房問題。

公屋聯會形容建屋方案具堅實民意基礎

公屋聯會、新思維亦有入紙支持方案，前者認為擬議改劃經過「土地大辯論」的長時間和廣泛諮詢，形容方案「具有堅實的民意基礎」，現時公屋平均輪候時間已升至6年的歷史高位，合共有24.2萬人正輪候公屋，憂慮若發展計劃受阻，將會影響未來3.6%整體公屋供應量，相當於每年2.1萬個新建公屋單位目標約60%，直言「影響絕不能忽視。」

除了前高官、關注房屋團體和政黨外，私企亦有入紙支持改劃，當中國際房地產服務集團「第一太平戴維斯」（Savills (Hong Kong)）亦支持改劃建屋方案。身兼房委會委員的集團行政總裁陳志球，代表第一太平戴維斯提交的申述提到，集團與本港社會一樣，關心市民的住屋問題，特別是房屋供應短缺的情況，故支持政府提出的改劃用地、興建公營房屋方案。他續指，現有方案的建屋範圍，僅佔整個地盤30%，認為已能平衡發展和保育問題。