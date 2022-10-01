粉嶺高球場｜95%申述反建屋　不乏鄉事派高球界　部份「零」理據

政府擬將粉嶺高球場其中32公頃用地收回發展公營房屋計劃，早前在環諮會罕有「暫緩決定」及發還土木工程拓展署作進一步調查，延至明年才審議，至於城規會就有關發展方案的公眾申述期，已於8月30日屆滿。



城規會合共接獲6,791份申述，整套申述書近日曝光，持反對意見申述多達6,502份，但至少22份申述與高球相關組織有關，亦不乏鄉事派。翻閱申述書亦發現，不少反對申述沒填理據，只剔選「反對」，或只有寥寥數字，外界難以知悉其反對理據，當中與香港小姐、資深女星趙雅芝同名的申述人「趙雅芝」，申述書只有「破壞環境」四字。



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6791份申述95.7%反對 支持收地建屋僅13份

根據城規會披露的公眾申述書，當局接獲的6,791份申述當中，有6,502份申述均反對改劃發展公營房屋，佔整體95.7%，遠超支持的13份申述（0.19%）。

至少22個高球相關組織反對 香港哥爾夫球會申述長570頁

不過，仔細翻查申述書內容，可以發現，反對的申述當中，包括至少22個高爾夫球相關組織，包括一直反對計劃的香港哥爾夫球會。該會提交的申述文件長達570頁，提到粉嶺高球場是珍貴的文化遺產，又直指項目可行性研究報告未能證明今次改劃的草圖是否可行，強調發展高球場用地，並非解決土地問題的全面方案等。

香港高爾夫球總會憂大削高球訓練資源 促政府重新考慮

至於早前已預告會就擬議改劃表達意見的香港高爾夫球總會，則未有明確反對建屋方案，僅就粉嶺／上水擴展區分區計劃大綱草圖提出意見，指憂慮擬議計劃會大幅削減總會的高球訓練資源，亦與本港宣傳成為「世界城市」（World City）的努力「背道而馳」，促請政府重新考慮方案。

除了與高球相關的組織外，反對申述亦不乏鄉事派，包括新界鄉議局、龍躍頭鄉公所、上水區鄉事委員會、新界沙頭角區鄉事委員會和粉嶺區鄉事委員會等，當中鄉議局表示，「粉嶺高球場與當區鄉民一直以來保持着良好的互動關係」，已成為村民和附近居民日常生活的重要部份。鄉議局又憂慮發展高球場會加劇現時交通負荷問題，嚴重影響當區居民出入。

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「趙雅芝」反對申述書只有破壞環境四隻字

雖然反對的申述數量眾多，但大量反對申述是一式一樣，當中解釋部份只有寥寥數隻字的更是為數眾多，包括「交通」、「支持環保」、「引起水浸」、「生態價值」等，令人難以完全理解其理據，其中一份寫有「破壞環境」的反對申述，提交人為與曾參選首屆香港小姐的趙雅芝同名。值得注意的是，更有不少申述連反對理據亦欠奉。

翻查資料，香港哥爾夫球會7月起，曾就城規會擬議改劃，召開7次會員大會，力陳球會對發展的憂慮及反對意見後，並在申述期屆滿前夕，去信3,000名會員，促請他們向城規會提交反對意見，包括擬議發展將導致二級歷史建築的高球會會所構成潛在沉降危機，移植及補償種植亦可能會危及瀕危物種水松，更可能會削弱球會的整體生態價值，以及形成屏風樓，破壞城市自然通風。