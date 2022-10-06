環團調查：蝴蝶攝食植物60%屬本地原生　更有利蝴蝶生態促多栽種

環保團體綠色力量由2005年起進行「節氣觀蝶調查」，今日（6日）公布綜合近10年調查結果，指共錄得130種蝴蝶有攝食花蜜行為，而花蜜來源的植物共有140種，60%屬本地原生植物。而最多蝴蝶物種攝食的原生植物為「山蒲桃」為例，全年只有兩個月開花，但開花季節一日最多錄得31種蝴蝶攝食，包括罕見的雙尾灰蝶。



綠色力量認為，調查顯示原生植物更能吸引不同種類的蝴蝶，然而現時當局不少種植項目，仍以外來植物為主，促當局應多加栽種原生植物，長遠提升本地生物多樣性。



綠色力量表示，調查發現最多蝴蝶物種攝食的原生植物頭三位，依次是山蒲桃、簕欓花椒和水翁；最多蝴蝶物種攝食的外來植物頭三位，則依次是白花鬼針草、假連翹和馬纓丹。不過比較最多蝴蝶物種攝食的原生植物和外來植物，原生的山蒲桃一天內能吸引的蝴蝶物種，是外來品種白花鬼針草的2.5倍。

綠色力量教育及項目經理游靜賢指，調查錄得頭三位最多蝴蝶物種攝食的原生植物均是花期較短，但每當開花即會吸引大量蝴蝶，以第一位的山蒲桃為例，全年只有兩個月開花，但開花季節一日最多錄得31種蝴蝶攝食。相反，頭三位最多蝴蝶物種攝食的外來植物幾乎是全年開花，以第一位的白花鬼針草為例，開花時一日最多亦只錄得12種蝴蝶攝食。

游又表示，留意到近年郊野公園或市區公園均設立了不少「蝴蝶園」、「生態園」和「自然保育園地」，然而不少都以種植外來植物為主，由於這些外來植物幾乎全年開花，故全年均有蝴蝶到訪，令人誤會外來蜜源植物對蝴蝶更有幫助，然而調查可見原生蜜源植物對蝴蝶的吸引力較強。

游靜賢舉例指，外來植物馬纓丹雖然吸引蝴蝶攝食，但已被國際保育聯盟評定為世界百大外來入侵種，強調：「絕對不宜種植。」她又稱，雖然一些外來植物的花蜜能吸引蝴蝶，但其葉片或果實都不太適合其他原生動物食用，對本地的生態價值有限。

馬纓丹雖然吸引蝴蝶攝食，但已被國際保育聯盟評定為世界百大外來入侵種，不宜種植。（綠色力量提供）

游靜賢建議當局，於同一地點種植不同花期的原生植物，以彌補原生植物花期短的問題，使花蜜無間斷供應，更有效促進本地蝴蝶生物多樣性。她亦建議當局多加種植原生灌木和藤本蜜源植物，因喬木、灌木和藤本植物高低不同，可創造有層次又適合市民觀賞的園圃，而果實亦吸引雀鳥食用，有助提升本地整體生態。