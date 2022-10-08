東寶小館「復活」擬11月灣仔重開　經理露比：戰鬥碗全部搬晒過去

原於北角渣華道市政大廈內經營的東寶小館，上月2日因被食環署指違反租約條款而結業。近日傳出東寶小館即將「復活」重開消息。

東寶小館經理露接受《香港01》查詢時，證實東寶將會重開消息。露比說，目前正忙於籌備當中，希望可於11月重新營業。東寶新址位於灣仔謝斐道一幢商業大廈2樓。



▼9月2日晚 北角東寶小館經理露比惜別夜大搞氣氛▼



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早前位於北角渣華道市政大廈內的東寶小館，由於被食環署指違反租約條款，於9月2日最後一天營運，結束約30年歷史。不少熟客均大感不捨，最近就有消息指東寶小館將重開。

露比表示原有的東寶特色例如戰鬥碗等都會得到保留，「全部都會搬晒過去，唔係仲叫東寶做咩。」

保留戰鬥碗等特色︰全部都會搬晒過去

東寶小館經理露比承認，目前東寶正籌備重開，希望可於11月重新營業。東寶新址位於灣仔謝斐道商廈凱聯，店舖位於大廈2樓。他說，新店租金較以往在北角渣華道市政大廈貴，「一定會貴咗架喇。」

露比預告，隨東寶小館重開，原有的東寶特色例如戰鬥碗等，一律都會得到保留，「全部都會搬晒過去，唔係仲叫東寶做咩。」

▼9月2日晚 北角東寶小館停業前惜別夜座無虛席▼

