德保雪粒｜冰廠：無法三年內覓地搬遷　新思維促政府跨部門支援

40年歷史的德保雪粒受屯門藍地建屋計劃影響，將於2025年被收地。新思維立法會議員狄志遠、新思維副主席黃俊瑯、德保雪粒執行董事陳衍行及受影響村民代表，今早（6日）到政府總部外請願，要求政府即時與受影響人士溝通，並設立專責小組提供適切援助，包括為他們另覓土地及制訂搬遷計劃。



村民批政府無正式溝通 盼適切安置賠償

新思維歡迎政府提出，願意向受影響工廠提供援助，但強調必須即時採取行動，立刻與村民及企業溝通，並成立專責小組及跨部門協調，確保整個收地及安置有完整規劃，向受影響持份者清楚解釋詳情及提供適切援助，包括另覓土地、申索賠償及制訂搬遷計劃，不要把責任推卸到市民身上。

村民代表曹先生批評，政府未作深入研究及了解收地範圍實況，多次請願或致函，僅獲官腔回覆。他指，德保雪粒廠房佔收地範圍邊緣的一至兩公頃，附近有電塔阻礙建屋，不明白為何不能夠剔除。他稱居民及廠房並非堅持不遷不拆，若有適當的安置及賠償方向定會接受，可惜政府一直無正式溝通。

德保籲官員實地視察 無法三年內覓地搬遷

德保雪粒陳衍行表示，冰粒是民生必需品，並非金錢賠償就能解決問題，批評當局未有了解行業狀況，「如果斷了（冰粒）供應，餐廳在夏日如何供應凍飲？到時就會像疫情初期，大家搶口罩一樣搶購、加價，相信這不是市民希望看見，政府不應該漠視需求。」他說，冰廠員工對前景感到徬徨，身為家庭支柱都擔心失去生計，也有不少客人憂慮影響供應影響生意。

政府曾建議冰廠搬到多層式廠房，又稱距離收地仍有三年時間，相信足讓工廠覓地搬遷。不過陳衍行指，廠房有不少大型製冰機，多層式廠房並不適用，而且冰廠營運數十年規模龐大，三年時間絕對不足以覓地搬遷。他難以估計搬遷所需費用，因為大前提是有地方：「萬一被安置到荒蕪地方，沒有水、電、交通等支援，亦無法生存，最好當然是原址保留。」他希望能延續製冰生意、服務市民，期望政府盡快與他們溝通，歡迎官員實地視察。