加人工｜建造業12個工種加薪　坭水工增12.5%最高　日薪達$1800

香港建造業總工會今日（12日）發布「建造業工人就業情況」調查結果，業界失業率及就業不足率日約一成，有近八成不贊成輸入外勞。

建造業大部份工種薪酬今年都有上升，平均7%，當中坭水工升幅最多達12.5%，日薪1800元，天花間隔工亦升12%，日薪1400元。



香港建造業總工會今日（12日）發布「建造業工人就業情況」調查結果，業界失業率及就業不足率日約一成，有近八成不贊成輸入外勞。（孔繁栩攝）

工會早前電話訪間 1,470 名會員，查詢就業情況。調查顧示，建造業整體失業率為 10.8%，和就業不足率為 11.6%。兩項数據比去年同期数字為好。

建造業一成失業率 近八成受訪者反對輸入外勞

工會亦向他們查詢建造業長遠發展的意見，78.9%受訪者不贊成建造業輸入外勞，認為剝削本地工人就業的機會。59.9%受訪者認為現時在職培訓不足夠，要求特區政府增加資源，做好培訓工作。83%受訪者贊成政府有序推出工程及設立 「施工期」，减少工業意外發生。