咬甩趙家賢耳朵兼劏途人肚被告　稱當日也遭人襲擊　向6男索償

無業男陳真於2019年在太古城中心外，持刀傷人、並將前區議員趙家賢的耳朵咬甩，陳真之後疑遭「私了」，事後涉案5名男子被捕。早前被裁定傷人及襲擊等四罪成判囚14年半的陳真，昨（19日）入稟高等法院，稱當日遭6人襲擊受傷，向該6人索償，但未有列明索償金額。



原告陳真（CHEN JOE），6名答辯人為張潤鋒、容志強、鄭朗穎、高縫、徐俊傑及鍾志宏。入稟狀指，原告於2019年11月3日在太古城中心外，遭6名答辯人襲擊致受傷。

被告陳真被控3項傷人及1項普通襲擊罪成，被判入獄14年半。(資料圖片)

案發經過及事主等證人供詞。(詳看下圖)

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翻查資料，52歲的陳真於2019年11月3日，因口角襲擊四名市民，包括咬甩時任區議員趙家賢的左邊耳。他早前經審訊後，被陪審團裁定3項有意圖傷人和1項普通襲擊罪成，今年4月被判囚14年半；6名答辯人則被控蓄意傷人及暴動等罪，案件將於11月1日區域法院再訊。

案件編號：HCPI 2022