趙家賢被咬甩耳案　男事主坦言不原諒被告　指其道歉為辯護非真心

2019年11月，正當反修例運動至火熱之時，一場街頭口角結果流血收場，不單有男途人當街被劏肚，到場協助的區議員趙家賢亦在眾目睽睽下被咬甩左耳，被咬甩的部份更被吐在地上。施襲男陳真，今(8日)在高等法院被裁定傷人及襲擊等4罪全部罪成。被告在審訊時堅稱當時腦中一片空白，沒有意識傷人，他的律師在盤問證人時，更問被劏肚的男事主會否原諒被告，問題雖被法官阻止，男事主離開法庭時向記者稱：「唔會原諒被告。」並直言覺得被告的道歉只為辯護，非出自真心。



傷重陷昏迷曾見白光

案中男事主溫浩倫，在2019年11月3日與家人出外用膳，途經太古城商場外，因聽到被告陳真(51歲)說了一句：「光復台灣。」溫「回敬」一句：「你講乜X嘢？」他與同行的妻子，及妻子的堂姊，即遭被告襲擊，他和妻子被生果刀插了多刀，妻子的堂姊亦被踩頭及扯頭髮等，他被送院後更曾陷昏迷，溫提及他當日曾見過一道「白光」，才意識他與死亡如此接近。

案發經過及主要證人供詞。(詳看下圖)

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認為被告道歉非真心

溫在庭上作證並接受辯方大律師在盤問溫時，律師直認被告在事件中傷害及多人，代表被告向溫道歉，並問溫能否原諒被告。溫雖未有在庭上回答，但他作供完畢在傳媒再追問時，坦言不會原諒被告，因受襲的不止有他一人，亦包括他的家人，他亦不覺被告的道歉出自真心，認為這道歉只是其抗辯的一個方法。

提及可怖經歷眼濕濕

溫被問到個人的政見，及事件是否因政見不同而起時，均表示不願多談，但他要上庭重提兩年前的可佈經歷，也不禁「眼濕濕」，並指被告的行為恐佈。溫說他受襲時因顧及至親的安危，未有考慮到自己的生死，直至他被送院搶救，失去知覺，曾看到10多秒的「白光」，那一刻才驚覺自己或會進入「鬼門關」。他透露，事發後會因本案而發惡夢，亦會再憶起那度「白光」。

溫浩倫稱不會原諒被告陳真，因為受襲的人並非只有他，他也不覺辯方大律師代被告所作的道歉是出於真心。(資料圖片)

事後甚少再經過遇襲地點

溫又稱，受襲至今他僅到過案發地點一至兩次，居於港島東的他，因工作地點亦在案發地點附近，他未有刻意避開，但其妻不敢再重臨舊地，他說：「佢(妻子)唔想，我亦自然唔去。」

背部傷處已失原有肌肉

溫在事件中腹及背部中多刀，肚臍上方和右方，另外其頸、左肩和背部亦有多處受傷，大量出血，他送院後傷勢曾急速惡化，脈搏減慢，進入昏迷狀態，情況危殆，須轉送深切治療部救治，留醫9日後才出院。溫稱他的背部至今仍有兩個「凹位」，已失去原有的肌肉。他伸展肌肉時，仍會感到痛楚，未能回復原有的活動能力。