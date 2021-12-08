趙家賢被咬甩耳案　被告案發後急賣樓 趙的民事索償案已和解

原本居於太古城的被告陳真，因一場小口角襲擊3名途人，更咬甩時任區議員趙家賢的左邊耳，他今(8日)在高等法院被裁定罪成。除了刑事審訊，陳亦遭4名事主民事索償。據悉，趙家賢的民事索償案，己達成和解；另三名事主的民事索償案，則下星期作指示聆訊。此外，資料顯示，陳在事發後不久即授權出售物業。而堅稱案發時無意識的陳，但他被捕後為賣樓，須簽下授權書時，找來精神科醫生證實他有足夠的精神行為能力作出授權。



4名事主均有向被告索償

襲擊事件發生於2019年11月3日，事後3名因被告陳真施襲受傷的事主：溫浩倫，其妻子梁碧琪，及梁的堂姐梁瑩瑩，以及被咬甩左耳的趙家賢，先後分兩案循民事途徑向被告索償。

案發經過及主要證人供詞。(詳看下圖)

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事發後同月被證有精神行為能力

根據資料，被告在同年12月已與新買家簽下合約，把他位於太古城銀柏閣的單位出售，辯方的精神科專家黃以謙醫生作供時透露，他在2019年11月，即案發後同一個月內曾見過被告，以評定被告是否有精神能力簽署授權書，以進行樓宇買賣。當時亦有傳媒報道，被告透過授權受益人，低市價逾一成急售太古城銀柏閣單位。

趙家賢等人雖然曾於2020年2月向法庭申請禁制令，防止被告轉移資產，但根據資料，該單位早在禁令前個多月已簽下買賣合約，最後亦應已成功轉讓。

專家指被告案發未受故有精神病影響

黃以謙醫生亦有在被告的傷人案入為辯方作供，他雖曾提到被告患有復發性抑鬱，及酒精依賴症等問題，但他指被告案發時未受到兩病的影響，只認為被告傷及多名事主時，受到「酒精引致急性神志不清」此精神病影響。

男事主溫浩倫在庭外稱，向被告索償的案件，已交由律師處理，他不清楚案件的進度。根據司法機構網頁顯示，他與妻等3人向被告索償的案件，排期於本年12月16日作指示聆訊。至於趙家賢的索償，據悉已達成和解。

岳少年原本亦是案中證人

此外，曾在2019年9月北角衝突中，身穿「岳」字灰衣並持棍襲警的陳以晉，亦曾被列為本案的控方證人。控方在庭上稱，他們曾向陳派送證人傳票，但不果，最後亦未有傳召陳作證。