餐具禁膠｜邊種替代品先環保？品質保證局年底推網上資訊平台推廣

政府擬禁止食肆提供即棄膠餐具，首階段全面禁止向堂食顧客提供即棄膠餐具，最快明年第四季實施。今日（24日）在立法會環境事務委員會上，有議員關注當局會否提供環保替代品的指引，環境及生態局副局長黃淑嫻透露，已聘請香港品質保證局籌備網上資訊平台，將於年底推出，讓業界及市民掌握非塑膠替代品資訊。



黃淑嫻在會上表示，管制計劃要考慮非塑膠替代品普及性及可負擔性，第一階段管制的飲管、膠餐具等，非塑膠與塑膠製品的價錢相若，平均每個成本增加約0.1元，但第二階段涵蓋物品如杯蓋，替代品仍未成熟，希望日後普及化後可降低成本，才推行下一階段管制。至於政府未有禁止氧化式可分解塑膠製品入口，她稱會留待下一階段檢視。

議員關注非醫療用透明手套管制 清潔工可豁免？

政府亦計劃分兩階段管制其他有替代品或非必要的即棄塑膠製品，包括禁止製造、銷售或免費派發。多名議員關注第二階段管制包括非醫療用透明手套，清潔工、食物處理工人等有否豁免，希望當局在沒有替代品情況下，要實事求是。黃淑嫻回應指，如基於公眾健康、衞生理由，可獲豁免，會與律政司探討如何照顧需要。

環團倡指定可降解清晰指引

環保團體香港地球之友歡迎政府加快管制一次性塑膠及氧化式可降解塑膠，建議政府應制定標準及規範可生物降解(biodegradable)、可堆肥 (compostable)和生物基塑膠 (bio-based)的使用，同時提供清晰指示予製造商、廢物回收商和公眾；統一和定期更新綠色標籤和產品環境聲明，助消費者更明智選購及處理相關産品棄置；以及將生產者責任計劃擴展至其他廢物種類，形式可以是採用回贈制度、強制回收，或在不可行作回收的情況下禁止其生產等。

陳月明指堆填區臭味導致居民怨聲載道，建議由鄉事會提供半年免費食宿，邀請官員體現臭味。（資料圖片 / 張浩維攝）

陳月明稱願提供半年免費食宿 邀官員親身聞堆填區臭味

此外，立法會議員、打鼓嶺鄉事委員會主席陳月明早前曾指新界東北堆填區傷害深圳人民對香港的感情，今日在會上再度表示關注，指臭味導致居民怨聲載道，並建議鄉委會提供半年免費食宿，邀請官員體驗臭味。

謝展寰回應指，除了派員落區巡查，亦聘請獨立第三方監察，以防止承辦商在操作上有錯失，他又親自寫信給承辦商的法國總公司投訴，要求加強管理。環保署副署長胡偉文也補充指，要徹底擺脫堆填區，要加快興建焚化爐，料石鼓洲及屯門曾咀兩座焚化爐，可處理七至八千公噸垃圾，亦正探討在北部都會區興建第三座。

▼I·PARK2選址屯門曾咀中部煤灰湖▼

