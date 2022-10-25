七旬中醫港鐵車廂內4摸女生大腿　指事主願意自稱無辜　囚3個月

七旬中醫於一輛由荔枝角駛向深水埗港鐵車箱內，4度撫摸一名15歲女學生的大腿，[木辯稱因疫情肆虐而未握扶手，卻意外撞到事主，早前被裁定非禮罪成。案件今（25日）在西九龍法院判刑，報告指被告被定罪後仍堅稱事主同意被摸，更自稱無辜。裁判官施祖堯指被告10年前已有非禮病人的記錄，今次不但是重犯，更在事主已避開時仍繼續摸她，是加重刑罰的因素，判他入獄3個月。



被告曾韶光（73歲，中醫），被控於2021年11月25日，在在一輛由荔枝角站駛往深水埗站的港鏄車廂內，猥褻侵犯15歲女童X。

中醫曾韶光在西九龍法院被裁定非禮罪成，被判入獄3個月。(資料圖片)

事主僅15歲當時身穿校服

施官判刑時指，被告10年前曾有非禮病人的案底，被判囚9個月，雖然該案非在公共交通工具上發生，但涉及違反誠信，直指被告是再犯者。背景報告指被告仍堅稱事主同意被摸，認為自己無辜，心理報告則指被告對事主無同情心，認為女性很多時不可信。考慮到事主案發時只有15歲，身穿校服，她已行遠幾步嘗試避開，被告仍繼續非禮她，屬加刑因素，量刑起點為2個半月，再加刑半個月至3個月。

事主曾後退但被告仍繼續摸

事主X在作供時指，當日在車廂內頭兩次遭非禮時，未親眼見到被告犯案，亦同意當時認為被告不一定是故意觸碰到她，她曾後退一點嘗試避開，卻續遭被告撫她的大腿兩次。

被告辯稱因疫情而未握扶手

被告卻辯稱，因案發時疫情肆虐，他未有緊握地鐵上的扶手，導致其兩度撞到身旁的伯伯，並意外撞到事主。

官指被告手部動作與握扶手無關

施官裁決時指，事主X在感到被觸碰後，向左望並見到被告，X之後提高警覺，刻意監察被告，更兩度後退欲遠離他，但被告仍繼續靠近，更兩度以手掌上下撫摸X的大腿，其動作與失平衡握扶手無關，認為其行為屬明顯猥褻，裁定他罪名成立。

案件編號：WKCC 4963/ 2021