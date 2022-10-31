越南進口急凍吞拿魚柳驗出有毒代謝物　誤食可致口腔刺痛、嘔吐

食物環境衞生署食物安全中心今（31日）表示，正跟進一宗涉及吞拿魚柳的食物中毒個案，並到涉事食肆及進口商調查，在進口商抽取的一個越南進口的急凍吞拿魚柳樣本中，檢出含約每公斤2,800毫克的有毒代謝物組胺，可引致口腔有刺痛及灼熱感、嘔吐及暈眩等中毒反應。食安中心指進口商亦已展開回收，呼籲市民不要食用，業界若持有受影響產品，亦應立即停用或停售。



涉及尖沙咀食肆 食環署未公開名稱

食安中心表示，早前接獲衞生署衞生防護中心通報涉及吞拿魚柳的食物中毒個案後，隨即派員到位於尖沙咀懷疑涉事的食肆及進口商跟進調查，並追蹤有關吞拿魚柳的源頭，抽取樣本作化驗，結果顯示進口商一個急凍吞拿魚柳樣本被檢出每公斤2,800毫克的組胺，可能引致中毒反應。有關產品資料如下：

產品名稱：急凍吞拿魚柳

來源地：越南

批次編號：VN 166 VI 157

生產日期：二○二二年七月五日

食用期限：二○二四年七月五日

進口商：日川亞太（香港）有限公司



進口商、供應商及食肆須棄置相關食品

中心發言人稱，有關進口商、供應商及食肆正按中心指示停售及棄置相關食品，進口商亦已展開回收，市民可於辦公時間致電其熱線2512 2900，查詢有關產品的回收事宜。中心亦已向負責人和員工提供食物安全和衞生教育，並指令該處所進行徹底清潔和消毒及落實改善措施以確保食品安全，如有足夠證據，中心會提出檢控。

中心又說，組胺較常見於吞拿魚、沙甸魚、馬鮫和銀魚等若干種魚類中，是因細菌腐敗而產生的有毒代謝物。進食含大量組胺的魚可引致中毒反應。組胺的中毒症狀包括口腔有刺痛及灼熱感、面色潮紅、出汗、噁心、嘔吐、頭痛、心悸、暈眩及出疹。中毒症狀會在進食後幾個小時內出現，並通常在12個小時內消失，亦無長期影響。

根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第54條的規定，所有在香港出售的食物，不論進口或本地生產，必須適合供人食用。若觸犯有關法例，可被判最高罰款五萬元及監禁六個月。