百佳分銷一款法國CASINO羊奶芝士疑受金屬污染　食安中心籲勿食

食物環境衞生署食物安全中心今日（17日）公布，法國CASINO一款進口香港的羊奶芝士懷疑受金屬異物污染，因而呼籲市民不要食用受影響批次產品，業界亦應馬上停售。涉事批次產品名稱為二百克裝的「CASINO STE MAURE GOAT LOG 200G」，進口商為PNS FRESH INTERNATIONAL，百佳超級市場為分銷商。



（百佳eShop網站）

涉事批次此日期或之前食用日子為9.25至10.10間任何日子

食安中心發言人表示，接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指有產品可能受金屬異物污染。中心得悉事件後，隨即聯絡本地進口商跟進，初步調查發現上述進口商曾進口受影響批次的有關產品。有關產品詳情如下：

．產品名稱：CASINO STE MAURE GOAT LOG 200G

．品牌：CASINO

．來源地：法國

．淨重：二百克

．此日期或之前食用：二○二二年九月二十五日至二○二二年十月十日之間任何日子

．進口商：PNS FRESH INTERNATIONAL

．分銷商：百佳超級市場（香港）有限公司



受影響產品已下架及展開回收 可致電熱線2690 0948查詢

食安中心表示，進口商及分銷商已按中心指示將受影響產品停售及下架，並展開回收，市民可於辦公時間致電該進口商／分銷商熱線2690 0948，查詢上述產品的回收事宜。

發言人呼籲，市民如購入受影響批次產品應停止食用，業界亦應立即停止使用或出售有關產品。中心會就事件通知業界，並繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。