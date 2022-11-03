疫情｜增5245宗添十死　過去一周本地個案跌9.2%　輸入個案升5.3%

本港單日確診個案再度破5,000宗，今日（3日）新增5,245宗確診，當中輸入個案佔416宗，佔整體個案7.93%，其確診比率佔單日機場入境旅客3.99%，比率較前一日下降0.02百分點。另外，再增10人死亡、8人危殆。

港府今日亦舉行記者會交代疫情。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，過去一周平均每日新增5,055宗，按周跌9.2%，其中本地個案按周跌約一成；然而輸入個案共424宗，按周升5.3%。



今日疫情概覽：



-增5,245宗確診，較昨日上升11.38%，再度重返至五千宗水平。

-輸入個案416宗，佔同日確診個案比率下降至7.93%。

-新增10人死亡，累計死亡人數為10,428宗，累計死亡率維持0.54%。

-本港再多4宗本地BQ.1.1個案，累計14宗。

-留院個案累計1,985，較對上一日增加54人，新增入院192宗，新增8宗危殆及7宗嚴重。

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衞生署今日公布新增5,245宗確診個案，當中本地個案佔4,829宗；輸入個案為416宗，佔整體個案7.93%，比昨日（2日）下跌1.2個百分點。新增輸入個案當中，243宗涉及機場檢測樣本、123宗涉及第一至三日樣本，餘下50宗涉及第四至七日樣本。

新增5,245宗確診 輸入個案佔416宗

至於變異病毒株Omicron亞型個案，截至今日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現204宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、11宗BF.7，及25宗BQ.1.1亞系個案。本地個案中亦累計發現4宗XBB、8宗XBD、1宗BA.2.75.2及14宗BQ.1.1亞系個案。當中新增1宗BQ.1.1輸入個案；本地個案再多4宗BQ.1.1個案。

衞生署公共衞生化驗服務處於10月25日至31日，收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本，分別佔約0%及91.5%。

4宗本地BQ.1.1個案分別為2男2女，年齡介乎25至71歲，居於九龍城區、沙田區、大埔區及中西區，三人已接種三劑疫苗，一人已接種兩劑疫苗。

705宗學校個案 一幼稚園／幼兒中心停課7天

另外，學校方面，共錄得705宗呈報個案，分別有587名學生及118名教職員 ，另一間幼稚園／幼兒中心有一班班級需要停課7天。

至於院舍方面，有6間院舍有陽性個案，分別為1間安老院舍及5間殘疾人士院舍，共有6名院友確診，17名院友要隔離。

呈報陽性個案的安老院舍：

1.凝心薈（麗閣）



呈報陽性個案的殘疾人士院舍：

1. 匡智富善宿舍

2. 匡智富亨宿舍

3. 明愛樂頌宿舍

4. 鄰舍輔導會怡菁山莊

5. 仁濟醫院何德心伉儷輔助宿舍



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39名危殆病人 當中14人接受深切治療

醫管局公布截至今日凌晨零時，共有1,985名確診病人留醫治療，較前一日多54人；當中有192名新增確診病人，佔約9.67%。目前留醫的病人中，171名病人正接受氧氣治療，另有14名病人需要以呼吸機協助呼吸。新增呈報8名危殆病人及7名嚴重病人，現時留院的危殆及嚴重病人分別有39名及41名，危殆病人較昨日多6人，而嚴重病人亦多4宗，當中14名危殆病人正接受深切治療。

31個月男童情況仍危殆

另外，三個小朋友早前因染疫而要入住深切治療部，當中31個月男童仍在伊院留醫，情況仍危殆；24月大的女童雖然一度感染後出現嘶哮症，但情況已穩定；21月大的女童早前在瑪麗醫院則出院。

今日錄得10宗死亡個案，分別為8男2女，年齡介乎54歲至101歲，當中1人為院舍。打針方面，一人打4針，5人打3針，1人打2針，1人打1針，2人沒有打針紀錄。七日平均死亡人數上升至10人，平均死亡率為0.198%，迫近0.2%。

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41.9%在入境後第1至3日社區檢測發現

衞生防護中心總監徐樂堅表示，在過去一周，即10月28至11月3日，平均每日新增5,055宗，按周跌9.2%，其中本地個案按周跌約一成，約日均4,631宗；然而輸入個案共424宗，按周升5.3%。他續指，有58.1%的入境個案於機場發現，其餘41.9%在入境後，於第1至3日社區檢測發現。另外，過去一周死亡個案共70宗。

至於變種病毒株在港情況，徐樂堅表示，BA.5是主流，佔77.7%；BA.4為3.8%；BA.2.1.1則近期未再發現，估計被BA.5佔據。他續指，總體而言，本地個案呈下降趨勢，但輸入個案微升，會繼續監測新冠病毒的全球狀況。

剛放寬社交措施 李夏茵沒回應「0+0」時間表

醫務衞生局副局長李夏茵表示，由於昨日天文台發出八號風球，未見放寬社交距離措施後的成效。她又稱，疫情進展仍然樂觀，會再觀察疫情進展，並強調疫苗接種是防疫政策最重要的一環，可製造對外開放、對內復常的最大空間。被追問「0+0」的時間表時，李夏茵並未回應。