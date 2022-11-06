北角東寶小館暫別兩個月敲定11.10重開　灣仔商廈再現「戰鬥碗」

原本在北角渣華道街市屹立約30年的東寶小館，今年9月被食環署指違反租約條款，最終須停業交回舖位。暫別「戰鬥碗」兩個月，東寶小館經理露比透露，已敲定於11月10日，在灣仔謝斐道商廈凱聯重開。



▼9月2日晚 北角東寶小館經理露比惜別夜大搞氣氛▼



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日前露比接受《香港01》查詢時透露，東寶重開後，原有的特色例如戰鬥碗等，一律都會得到保留，並直言：「全部都會搬晒過去，唔係仲叫東寶做咩。」

露比再向記者透露，預定11月10日重開，但會直式「告別」北角，改於灣仔謝斐道303號商廈凱聯（Konnect）的二樓，由街市走進商廈。他早前表示，租金較街市昂貴。翻查資料，該舖位前身原本為另一間食肆。

▼9月2日晚 北角東寶小館停業前惜別夜座無虛席▼



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東寶小館曾經登上不同國際媒體，不少中外名人均是座上客，2016年時，飾演「奇異博士」的國際影星班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch），到香港宣傳電影期間，曾特意到東寶吃飯；2017年前財政司司長曾俊華競選特首時，亦曾為座上客，當時被不少食客拉着合照。東寶結業當晚，導演陳果亦到場與東寶道別。