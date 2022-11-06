七欖｜10歲童首觀賽　家長：已打針不擔心染疫　有球迷入場前快測

疫情來襲近三年，闊別三年的「國際七人欖球賽」今（6日）踏入尾聲，港人均趁着周日假期入場，不少更為首次觀賞比賽。有觀眾表示，雖然場內仍有空位，但氣氛熱烈，不少球迷並無戴上口罩。亦有家長指，兒子已接種三針，不擔心會感染病毒。此外，場外不少觀眾即場脫口罩「撩鼻」快測，以符合入場規定。



▼11月6日 七欖最後一場賽事 場內氣氛熾熱▼



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11月6日下午，「國際七人欖球賽」仍陸續有大批觀眾排隊入場。（張浩維攝）

「國際七人欖球賽」今晚迎來尾聲，下午約3時仍陸續有大批觀眾排隊入場，惟未見市民或旅客身穿奇裝異服。多名市民進入檢查站後，才得知須持有陰性快測結果，即場在門外脫口罩「撩鼻」。

多名市民進入檢查站後，才得知須持有陰性快測結果，即場在門外脫口罩「撩鼻」。（歐陽德浩攝）

場內氣氛熱烈 觀眾「都唔係好戴口罩」

不過防疫措施並不影響市民的心情，短暫離場接送朋友的張小姐，今日首次入場觀賞「七欖」比賽，高呼非常興奮，「等咗好耐放寬呢個措施。」她又指，本來入場欲支持港隊，但今屆表現似乎不理想。

她表示，雖然場內觀眾席仍有空位，但氣氛依然熱烈。問到觀眾是否佩戴口罩，她坦言因場內可進食及飲酒，「都唔係好戴口罩。」她認為主辦方已做足防疫措施，包括快測及安心出行，亦有大批警察在場維持秩序。

張小姐表示，雖然場內觀眾席仍有空位，但氣氛依然熱烈，「（觀眾）都唔係好戴口罩。」（張浩維攝）

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家長送10歲兒子入場 認為打三針安全

王太今日送兒子到場內觀賞比賽，稱由於門票數量有限，丈夫僅成功購買兩張單日門票，因此未能入場。她指，在走往大球場的中途，已感到氣氛熱烈，「佢頭先行過嚟離遠都話好鍾意個氣氛。」

10歲的王小朋友則表示，雖望對欖球不熟悉，但希望可入場感受開心的氣氛。王太亦指，不擔心觀眾脫口罩傳播病毒，認為兒子接種三針已安全，「有時呢啲都冇得避，社會要回復正常。」