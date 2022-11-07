陳肇始認第五波感染數字令政府大失預算　稱無謂糾纏是否應道歉

新冠疫情持續逾2年，第五波疫情初期更一度令醫療系統崩潰。食物及衛生局長陳肇始接受《明報》專訪時坦言，上屆政府參考首四波疫情，以推算第五波疫情發展，並已制定相關措施應對疫情，惟最終「就算準備咗都係超乎負荷」，承認第五波感染個案數字令政府大失預算，並指應變永遠趕不及疫情變化。



被問及上屆政府應否向市民和死者家屬致歉，陳肇始強調整個政府盡了最大努力處理，「所以無謂糾纏於呢個問題，而係要向前看。」陳肇始在專訪期間憶起當時抗疫期間新政策不斷推出、同事每天不眠不休抗疫，不禁落淚。



▼2月15日 明愛醫院急症在露天空地搭起帳篷安置病人▼



+ 12

第五波一度令醫療系統崩塌，不少病人要在寒風中露天臥牀苦等，更有病人死後無法得到即時處理。陳肇始接受《明報》專訪時表示，抗疫時面對「好多第一次」，今年初公營醫療體系瀕臨崩潰，急症室首當其衝。陳肇始想起當時目睹這些景象感到非常傷心，不過她表示，作為食衛局長要及時思考應對方案，於是構思在多個體育館開設暫託中心，加快病牀流轉。

老人家唔可以喺外面咁凍，點都要搵一個辦法、搵一個地方裝住佢哋，但係醫管局冇位喎，已經冇辦法喎。 陳肇始

陳肇始強調整個政府盡了最大努力處理，「所以無謂糾纏於呢個問題，而係要向前看」。（資料圖片）

被問及院舍相繼失守、死亡數字高企，第五波的亂象是否政府應對失據造成的「人禍」？陳肇始認為不應貼上「天災」或「人禍」標籤，但她指從中學會「更worse（壞）嘅情况隨時會發生」，認為病毒轉變非人可控制。

稱早已考慮在家檢疫

陳肇始指出，政府於首四波疫情已憂慮第五波爆發，故不認為政府準備不足。政府不僅有考慮Omicron的特性，亦已制定在家檢疫、隔離等措施應對疫情。不過她承認第五波個案數字令政府大失預算，不過認為應變永遠趕不及疫情變化。

唔係話應變有問題，就等於準備唔好。 陳肇始

另外，被問到上屆政府應否向市民和死者家屬致歉，她強調整個政府盡了最大努力處理，相信即使同事不眠不休、市民完全配合，亦不能夠控制疫情發展。

所以無謂糾纏於呢個問題，而係要向前看。 陳肇始

儘管近期疫情漸趨回穩，陳仍呼籲大眾要居安思危，不僅政府需及早準備應變配套，有需要時可立即啟動，亦要做好預防，高風險的市民應在冬季前接種新冠和流感疫苗。

▼2月16日 博愛醫院露天等候區等待入院▼



她亦形容疫情對本港以至全世界都是一場「不可避免的考驗」，並重提6月底最後一次以官員身分出席立法會大會後，在鏡頭前向林鄭月娥等人致謝時多次哽咽，被問到當時感受，她解釋稱並非因為某一件事流淚，只是憶起抗疫期間新政策不斷推出、同事每天不眠不休處理大量工作及開會，種種畫面交織腦海，「好多感情抒發」，並再度在訪問期間落淚。