柯士甸學校被指自今年1月起欠租　被追逾209萬元兼收樓

香港凱莉山學校去年傳出財務醜聞，其位於尖沙咀好兆年行的部份校舍早前已易名為「柯士甸學校」。該校舍業主昨（7日）入稟高等法院，向學校追討共約209萬元租金、管理費及冷氣費等，要求法庭頒令學校交吉單位、作出賠償及支付訟費。



原告即耀有限公司，被告柯士甸學校有限公司。入稟狀指，原告自2022年1月起將尖沙咀152號柯士甸道好兆年行一期3樓及二期3樓部份單位連附屬場地，以每月389,821元租予被告，租約為期2年7個月，於2024年7月底到期。

原告指被告自2022年1月起未有繳清租金、差餉、管理費及冷氣費，因此向其追討今年3月、4月、10月及11月的租金、部份月份合共6萬元管理費和空調費，及7萬元差餉。上述費用合共為209萬多元。原告同時要求被告交吉單位及相關費用。

案件編號：HCA1491/2022