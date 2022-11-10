北區醫院急症科醫生涉向家人濫發受管制藥物 即時停職休假
撰文：黃金棋
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北區醫院今日（10日）公布，於本月8日接獲急症科報告，懷疑有醫生未有按照正常的診症程序處方藥物。該院翻查紀錄顯示，事件涉及一名急症科醫生，懷疑過去一段時間曾多次向數名病人處方包括兩款受《危險藥物條例》管制的藥物，有關藥物的劑量及處方日數均出現不尋常紀錄，而該數名病人相信是醫生的家人。
北區醫院表示，已即時暫停有關醫生的臨床職務，有關醫生正在休假。醫院已向醫管局總辦事處報告事件，亦已報警，並強調會積極配合警方的調查。
北區醫院表示，翻查紀錄顯示，一名急症科醫生懷疑過去一段時間曾多次向數名病人處方包括兩款受《危險藥物條例》管制的藥物，有關藥物的劑量及處方日數均出現不尋常紀錄，而該數名病人相信是醫生的家人。
醫院已即時暫停有關醫生的臨床職務，有關醫生正在休假。醫院已向醫管局總辦事處報告事件，亦已報警，醫院會積極配合警方的調查。事件中，沒有其他病人受影響，亦沒有影響病人服務。
該院又指，醫管局一向有嚴謹機制，定期檢視處方藥物的程序，特別是涉及《危險藥物條例》管制的藥物，醫管局有非常嚴格的監督及管理程序。醫管局總辦事處在接獲北區醫院的報告後，已成立委員會檢視有關事件，以確保現有機制能有效監督及管理公立醫院處方藥物的程序。
醫管局強調，非常重視醫護人員的專業操守，如發現事件中有任何不恰當的行為，必定會嚴肅跟進。
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