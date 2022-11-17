福臨門後人徐德強被指仍欠債　官不信已還款　頒令徐破產

近年多番被財務公司入稟追債的「富豪飯堂」福臨門第三代徐德強，兩年前遭一間財務公司提出破產呈請。徐德強卻稱已清還欠款，部份欠債是間接透過其他公司向財務公司還款。高等法院今(17日)頒判辭，指徐未有足夠證據支持其說法，遂頒令他破產。



稱受指示付款另一公司作還款

判辭透露，提出是次呈請的名人財務有限公司，聲稱向徐德強借款後，但徐拖欠約107萬元，因此提出破產呈請。徐德強則在誓章回應指，他根據名人財務其中一名丘姓創辦人的指示，向另一間財務公司支付款項，以用作償還拖欠名人財務的部份欠款。

官指徐未能拿出證明

惟法官指，徐未有提供足夠證據證明他支付另一項財務公司的款項，是間接用作清還欠下名人財務的債務。此外，徐在聆訊時承認，未有提供丘指示他還款的證據，但解釋忙於處理其債務重務，未有時間處理此事。法官反駁其時間不足的說法，指名人財務早於兩年前已提出呈請，因此頒令徐德強破產

案件編號：HCB7518/2020