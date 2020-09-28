公廁環境嚇親中學生　設計自動殺菌除臭公廁奪工程師大賽一等獎

本港流動公廁環境惡劣，或令不少「心急人」卻步，有中學生雖被惡劣環境嚇怕，卻因而獲得靈感，設計出可殺菌防疫兼除臭清潔的智能流動公廁「SHACKS」，並於香港科技創新教育聯盟舉辦的第二屆未來工程師大賽中奪高中組一等獎。 萬鈞伯裘書院4名中五男生，在疫情之下經歷重重波折，幾近分崩離析，有人滯留內地至今未歸、有人心灰意冷失聯數月、有人無緣獎項默默卻付出，到最後最終賽會現場解說甚至只有1人出席，但團隊克服種種困難後最終殺出重圍，有隊員笑言：「我哋對於改善廁所環境嘅鬥志，係我哋克服困難嘅力量！」

設計臭氧自動化除臭及殺菌系統，有人如廁離開後，廁所門自動鎖上，門外有紅燈示意。系統自動噴出臭氧，然後又自動啟動抽氣扇抽走臭氧。約1分鐘程序完成，門外亮綠燈示意可使用。（黃穎津攝）

疫情之下，社會防疫衞生意大增，萬鈞伯裘書院學生所奪的第二屆未來工程師大賽勇奪一等獎，亦與改善衞生情況有關。一班學生在親身考察本港流動公廁衛生後，眼見污物滿溢無人清理，情況難以接受，甚至嚇得離開現場，於是獲得靈感，甚至設計出可自動殺菌除臭公廁，作品名為「SHACKS」。

公廁使用後會自動上鎖釋出臭氧殺菌

團隊設計出的流動公廁在有人如廁離開後，廁所門會自動鎖上，並在門外紅燈示意；隨後系統會自動噴出可殺菌的臭氧，及後系統會自動啟動抽氣扇抽走臭氧，約1分鐘後程序完成，門外亮起綠燈示意可使用。同時坐廁蓄糞缸亦有水位感應器，會自動通知管理人員前來清理，公廁頂部亦附設太陽能板，為系統供電，抗疫流動廁所的裝置只需2000至3000元。

獲獎後要道出公廁設計靈感、運動情況或許容易，然而團隊在設計、合作期間卻因疫情困難重重，甚至團隊實質上有4人，包括中五的男生郭璟浠、岑卓斌、黃殷祈、關天賜，但能奪獎的只有3人。

4名來自萬鈞伯裘書院的中五男生郭璟浠（左一）、岑卓斌、黃殷祈（右一）、關天賜（右二）在今年第二屆未來工程師大賽勇奪一等獎，得獎作品名為「SHACKS」。（黃穎津攝）

設計波折重重：新冠疫情滯留內地 心灰意冷失聯數月

設計團隊的創作過程並非一帆風順，除技術問題外，還要面對新冠疫情所帶來的種種意外。作為主力隊員之一的岑卓斌在深圳居住，而本港上半年的新冠疫情時有反覆，中港兩地幾乎無法通關，岑卓斌只好通過「ZOOM」和隊友溝通，「但我始終唔喺現場，好難跟進度，用多咗好多時間。」訪問當時，岑卓斌仍是只可隔着屏幕，他無奈道時至今日，他仍未能回校上課，亦只能在線上接受採訪。

團隊中亦有同學在疫情打擊下一度失去鬥志，經隊員鼓勵和包容後下，再度重拾信心。黃殷祈在團隊中，本來因擅長英語與科學等範疇，在團隊計劃參與國際大賽下可大派用場，惟因疫情緣故，不少大賽宣布取消，黃殷祈一口流利英語頓失用武之地，以致一度心灰意冷，甚至與團隊失去聯絡數月。但在隊友的鼓勵包容下，黃殷祈最終亦重返團隊。

郭璟浠笑稱：「我哋對於改善廁所環境嘅鬥志係我哋克服困難嘅力量。」（黃穎津攝）

「無名英雄」未有報名錯失大獎 主力隊員1人面對4評委

團隊成員雖共有4人，但關天賜卻只能成為無名英雄，全因關天賜在後期才加入團隊，報名時沒有他的名字，即使他亦有參與設計作品投放不少心血，但卻無緣獎項，亦沒有參與賽場現場解說的資格。

而在疫情下，團隊的其他3名成員皆因各種因素無法出席大會，最後由另一主力隊員郭璟浠獨挑大樑，獨自1人面對4位評委，憑他「一己之力」作品最終在70多組參賽者中脫穎而出，獲得高中組一等獎。

作品設計之路一波三折，面對技術及團隊關係等種種困難，郭璟浠只笑稱：「我哋對於改善廁所環境嘅鬥志，係我哋克服困難嘅力量。」