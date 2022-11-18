劏房租管｜調查揭逾三成業主租約無打釐印　租約內容現多項違規

劏房租管自今年1月22日生效，至今將近10個月，全港關注劏房平台今日（18日）公布劏房租管調查結果，發現逾三成業主沒為新簽租約打釐印，租約亦違反租管條例的多項規定，如沒按法例訂明租期、優先續租權及加租幅度，加上差估署執法不力，至今未有一宗成功檢控個案，機構批評法例形同虛設。



全港關注劏房平台公布劏房租管調查結果。（江麗盈攝）

全港關注劏房平台於今年7月22日至9月5日期間進行調查，對象遍佈全港11區劏房戶，共收回472份問卷。

調查發現，逾三成業主沒為新簽租約打釐印，並發現租約違反租管條例的多項規定，如沒按法例訂明租期、優先續租權及加租幅度。另外，各有逾9成受訪者稱業主沒按照法例要求收取劏房租戶水費及電費。機構續指，差估署執法不力，至今未有一宗成功檢控個案，批評法例形同虛設。

機構建議，當局應落實劏房租管時間表，可按現時差估署單位租值150%為起始租金標準，也應加強差估署主動檢討及巡查能力，並以安裝獨立水電錶打擊濫收水電。

全港關注劏房平台公布劏房租管調查結果。（江麗盈攝）

《2021年業主與租客（綜合）（修訂）條例》、即劏房租管，於今年1月22日起生效。條例規定，租期會由「2+2」合共最多四年，而租客有優先續租權。在首個租期內，租金不得上調，續租時業主的租金加幅上限為10%。

新修訂條例也訂明，業主向租客濫收雜費或指明公用設施及服務（包括水、電）收費的付還，即屬犯罪。而所有業主須在租約生效後60日內，向差估署提交租賃通知書（表格AR2），如沒有合理辯解而未有遵從有關規定，即屬犯罪。