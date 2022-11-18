金融科技前瞻研討會︱應科院CTO許志光：網路安全成企業生存方法

香港金融和銀行業持續加快數碼化步伐，全面釋放金融科技行業發展潛力。《香港01》聯同「巨子ICON」今日（18日）再次舉辦「金融科技前瞻研討會」，探討金融科技未來。



香港應用科技研究院首席科技總監許志光在研討會上表示網路安全（cyber security）已成為企業新生存方式，cyber security再不單止是保安，亦要預防犯罪，網絡系統才會做得好。許志光認為，香港並非沒有人才，重點在於如何增加他們興趣，例如提供更多政策配合及增加發展機會。



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「金融科技前瞻研討會」邀請多位重量級嘉賓出席，包括：創新科技及工業局局長孫東、投資推廣署金融科技主管梁瀚璟、香港金融管理局首席金融科技總監周文正、香港應用科技研究院首席科技總監許志光及富融銀行首席資訊安全官陳智強。

許志光在研討會環節表示「金融科技」顧名思義是金融、科技結合，其重要性是由於各行各業都與金融連在一起，正因重要，企業推動相關發展的成本很高，且涉複雜程序，而「科技」就能帶來改變：「科技正正可以令啲嘢更好、更平、更公開，亦可提升當地競爭力。」

許志光又指，金融科技與生活拉上關係，特別是網路安全方面，但要高技術含量才做得好：「有個唔識嘅人對住你間公司逐個file去望，你一定趕佢走，（網路安全）無技術含量好難做得好，當中涉及好複雜嘅邏輯運算推理，做得唔好有好多ERROR。」

他補充，區塊鏈中亦有很高的技術含量，當中包括智慧型合約，要不斷檢查及改進，而網路安全已成為企業新的生存方法，法律問題亦十分複雜，有律師專門負責，不止是保安，亦要預防預防犯罪，網絡系統才會做得好。

許志光又指目前是適合發展虛擬貨幣及資產時機，過程中慢慢會有新產品出現，虛擬亦會慢慢與現實接軌，當中涉及到的交易及基建建設是缺一不可，重點是訓練更多的人才。

許提到應科院中有不少項目聘請不少人才，大致可以分為兩類，分別是剛畢業投入工作市場的人，以及有五至十年較有經驗的人。他認為香港不是沒有人才，特別是剛畢業的人算是做得很好，重點應在於如何增加他們的興趣，例如更多的政策及發展機會。