iOS系統爆出大漏洞 駭客能接管設備 網絡安全專家：馬上做這事
撰文：中關村在線
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8月20日，Apple公司報告了一個重大的安全漏洞，這些漏洞可能會讓潛在的攻擊者入侵用戶設備、獲得管理權限甚至完全控制設備並運行其中的應用軟件。
漏洞影響的設備涵蓋了幾乎所有的Apple產品
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據介紹，受本次漏洞影響的設備涵蓋了幾乎所有的Apple產品。其中手機包括iPhone 6S及以後的型號；平板包括第五代及以後的iPad，所有iPad Pro以及iPad Air 2；電腦則是運行MacOS Monterey的Mac。此外，該漏洞還能影響到部分型號的iPod。
Apple表示，駭客可以通過該漏洞獲得設備的「完全管理權限」。這意味着入侵者能夠冒充設備擁有者，並以他們的名義運行任何軟件。
如果你系統保持最新，那就絕對沒問題了，因為安全更新已經上線了。
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