重構欖球世盃錯字幕時序　有段逾兩周未修正　議員促欖總仔細監察

香港欖球隊再捲國歌風波，一日被揭至少兩段參與國際欖球理事會賽事的影片，轉播播放中國國歌時，彈出的字幕誤寫為GLORY TO HONG KONG（《願榮光歸香港》）。



兩個錯誤，一個是網絡廣泛流傳後，香港欖總今下午（19日）近四時發聲明稱原來在「得悉」錯誤後次日已通知國際欖球理事會，另一段是首個聲明發出後約兩小時，香港欖總再補充7月香港對戰湯加時，國際欖球理事會已犯同樣錯誤。



翻查YouTube暫可尋找到的片段，7月香港對戰湯加出錯的片段，最早是11月5日上載，至今晚上9時許仍未下架，意味片段至少在網上逾兩周仍未被發現或仍沒有下架。



工聯會立法會議員陸頌雄認為香港欖總在整件事有疏忽之嫌，認為至少兩次港隊相關片段有誤寫國歌名問題稱是不能接受：「人哋用咩片你（香港欖總）無睇返嘅咩？」他要求香港欖總在往後的賽事，賽前與主辦單位溝通，至賽後所有片段亦要「打醒十二分精神」監察。



▼11月6日 欖球世界盃賽片段字幕寫錯國歌名稱▼



港隊11月6日對戰葡萄牙的「15人欖球世界盃外圍賽國際遺材賽」（Rugby World Cup 2023 Final Qualification Tournament）精華片段，播奏中國國歌《義勇軍進行曲》時，字幕卻誤寫為《願榮光歸香港》（GLORY TO HONG KONG NATIONAL ANTHEM OF HONG KONG）。

首個「錯誤」今日在網上廣泛流傳

欖球頻道「Rubgy Pass」上傳相關賽事的精華片段後一直未被「留意」，到今日片段在網上廣泛流傳，網民發現該比賽片段中字幕有誤後，事件才發酵，而同一項賽事中，港隊分別於11月12日對戰美國，以及在11月18日對戰肯雅，雖然相關賽事精華片亦有播放中國國歌的片段，但就未有列出相關歌曲的字幕資料。

香港欖總下午首回應稱獲悉事件後已即時向國際欖球理事會查詢

香港欖總周六下午3時48分回應事件時，指當獲悉此事後，已即時向國際欖球理事會查詢，該會於次日回覆解釋是「圖像操作員」失誤，並已經就事件道歉，亦會更正影片。欖總又表示，直至該次比賽結束前，香港隊或管理團隊都無法得悉這個錯誤，而國際欖球理事會或其營運廣播等機構，亦沒有向任何港隊成員或管理人員查詢國歌的名稱，而欖總沒有被告知國歌的名稱會被出現在轉播報導中。

▼今年7月23日 香港對戰湯加片段字幕寫錯國歌名稱▼



兩小時後香港欖總「更新」 翻查後證7月賽事有同樣錯誤

香港欖總沒有指明是出錯當日、即11月6日，還是何日獲悉事件，而首個聲明發出近兩小時後，香港欖總在5時32分再有「更新」，指翻查港隊參加其他賽事的片段，發現早於今年7月23日香港對戰湯加的欖球世界盃外圍賽賽事中，片段都使用同樣的錯誤字幕。

涉第二個「錯誤」、仍未下架片段最早11月5日上載

當時翻查YouTube發現「RUGBY MATCHES」，於今年11月5日上載有相關比賽全賽事片段，在比賽開始前香港及湯加代表隊列隊，有歌手分別唱出雙方的國歌。在演奏中國國歌《義勇軍進行曲》時，雖然歌曲正確，不過字幕卻誤寫為「GLORY TO HONG KONG」（《願榮光歸香港》）。該頻道的有關影片至今晚9時半仍未下架也未修正，即片段上載至少在網上逾兩周，仍可任觀賞。

▼11月14日 亞洲七人欖球系列賽第二站韓國站播錯國歌▼



陸頌雄促香港欖總日後要檢查所有港隊相關片段

陸頌雄認為，一連兩次誤寫國歌名稱是不能接受，要求香港欖總調查及詳細交代事件，包括交代甚麼機構或人士須付責任：「人哋用咩片你無睇返嘅咩？要徹查動機。」他又強調，香港欖總往後在每個細節上亦要「打醒十二分精神」，包括賽前國歌、區旗、與主辦單位溝通等，以至要檢查賽後傳媒或其他平台傳播的短片有否出錯。

文體旅局須調查 陸頌雄：人哋用咩片你（香港欖總）無睇返嘅咩？

陸頌雄又建議文化體育及旅遊局須就事件作出調查，香港欖總則要全面配合調查：「一而再係咁，對無辜運動員有不必要困擾，亦都影響市民對欖球隊印象。」另外，他又認為，主要搜尋引擎公司如Google等，有必要防止假資訊流傳，故港府可與搜尋引擎公司溝通，更正搜尋結果。