樂齡科技｜六旬漢中風後拿不起叉燒包　「希望之手」助回復手力

撰文：江麗盈
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中風後，很多患者會手部繃緊。68歲的周先生10年前中風，影響左手活動能力，連最愛吃的叉燒包也難以拿起品嚐。直至一年前，他開始使用「希望之手」進行復康訓練，透過戴上機械手輔助活動，學習重新使用左手。半年後，他的左手肌肉已較容易放鬆，可以拿起些體積小、較輕的物件，跟太太去茶樓飲茶，已能再次親手拿起最愛的叉燒包慢慢品嚐。

10年前中風　復康運動時間短未見成效

今年68歲的周先生10年前中風，左手及身體的活動能力，需要接受物理治療，以往曾在醫院進行復康運動，由人手協助拉筋，令手部肌肉放鬆，惟每次治療時間較短，訓練亦未能有效針對他的狀況及需要，約一年前，他在醫院的訓練也因為醫院資源有限而終止。

機械手訓練較人手拉筋多元且安全

周先生經服務轉介，在家福會物理治療師介紹下，認識到復康機械手「希望之手」這項科技。起初使用機械手，因為手部肌肉相當繃緊，需要很多時間才能將機械人設置到手上，但提起首次使用機械手，周先生說當時感到很新鮮。

機械手跟傳統的人手協助拉筋不同，當用家戴起機械手，機械手在輔助他進行手部運動的同時，也會檢測中風患者皮膚表面的肌電信號、即用家大腦控制運動部份所發出的訊息，並將這些訊息實時處理及分析後顯示於屏幕上。用家可即時在儀器看到精準數值，掌握自己的復康表現。

每次的機械手訓練，時間約30分鐘，由物理治療師單對單指導，且能以遊戲形式進行，較人手拉筋多元化，亦較為安全，可減少勞損情況；更重要的是機械手訓練可以在家進行，減少病人要舟車勞頓到醫院或中心，同時減輕照顧者壓力。

周先生10年前中風，影響左手活動能力，約一年前開始使用「希望之手」進行復康訓練，半年後他的左手肌肉已較容易放鬆，可以拿起些體積小、較輕的物件。（相片由家福會提供）

訓練約半年後可拿起小及輕物件　再次拿得到叉燒包

接受機械手訓練約半年，周先生的左手雖然未回復至中風前的活動能力，但左手肌肉已較接受治療前容易放鬆，可以拿起一些體積小、較輕的物件。他與太太到茶樓飲茶，他亦能夠用左手拿起叉燒包享用。看見自己進步，他的心情因而變好，也更有動力繼續使用機械手訓練。

物理治療師指使用前要評估　訓練要有耐性

家福會一級物理治療師物理治療師吳文浩指，使用機械手前，病人均需經過評估，如手部肌肉過度繃緊、曾經有傷患、或不願意主動參與的病人，均不適宜使用。

吳文浩坦言，對治療師而言，每次設置機械手到病人手上，要一定時間及專注力，訓練亦需要耐性，更要定期上門到訪病人家中，這些都考驗著治療師的毅力。不過，見到周先生進行訓練後大有進步，他亦感到滿足。

目前有很多不同的樂齡科技復康訓練。（資料圖片／夏家朗攝）

家福會：推動樂齡科技需金錢、空間及人手　冀政府協助

吳文浩續提到，目前有很多不同的樂齡科技復康訓練，如幫助跌倒風險較高的人士提高平衡力的智能平衡腰帶、訓練協調、認知及注意力的智能木插板等。

家福會長者服務高級經理黃景麗表示，最初是透過跨界別交流，如樂齡科技博覽，認識樂齡科技產品；該會的物理治療師亦會定期出席講座及交流會，了解最新樂齡科技產品資料及發展。

黃景麗續指，推動樂齡科技需要一定金錢、空間及人手，希望政府從不同方面入手推動，包括在資源上的調配，例如讓機構租用有足夠空間、有足夠人手，才能推動樂齡科技，有足夠儀器供長者使用或租借。

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