831事件案　法官裁表證成立　被告自辯稱為「博上鏡」遂望鏡頭

2019年8月31日港鐵太子站衝突事件，3名男子事後分別被控非法集結、暴動、搶劫等7罪。案件今（21日）在區域法院續審，法官裁定表證成立後，其中只涉參與彌敦道非法集結的首被告出庭自辯，稱當日在旺角吃晚飯，離開時因「八卦」而走到示威人群，又指當時知道有記者在場，「諗住博上鏡」所以望向傳媒鏡頭。首被告又解釋，案發時身穿一件綠色打底衫、黑衫黑褲及一對白波鞋，是他的打扮風格，配合其綠色頭髮，「呢個係一個撞色嘅style」。案件明續。



3名被告為簡梓濱（21歲）、連俊雄（19歲）及卓嘉豪（24歲），被控暴動、非法集結、刑事損壞、襲擊他人致造成身體傷害、普通襲擊罪及搶劫等7罪。

被告簡梓濱(格仔恤衫)今出庭自辯。(凌子琪攝)

自辯稱在旺角出席壽宴後 因「八卦」走到人群中探個究竟

只涉旺角彌敦道參與非法集結、不涉地鐵站暴動事件的首被告簡梓濱今出庭作供，透露他案發時有嚴重暗瘡問題，臉部會出現紅腫和疤痕，令他感到有壓力，故出門時常會佩戴口罩，「有安全感，多啲自信」，包括在案發當日出席祖父大壽宴的時候。

簡稱，當日舉家到旺角雅蘭中心出席壽宴後，離開時他見到彌敦道有人群聚集、喧嘩及堵路，因為「八卦」而走到人群中探個究竟。他逗留現場約10分鐘，期間收到父親來電詢問其位置。當他表示自己正在彌敦道，父親便問：「咁你仲唔快啲走？個度咁危險」，又指兒子與示威者同樣身穿黑衣，或會令人誤會他們同伙。對話結束後，簡便離開現場。

談及當日衣著，簡指當日他身穿一件綠色打底衫、黑衫黑褲及一對白波鞋，解釋稱那是他的打扮風格，綠色打底衫搭配他的綠色頭髮、黑衣襯黑褲、黑褲上的三條白間襯白鞋，「呢個係一個撞色嘅style」，而打底衫較上衣長則可做出層次感。另因當日天氣報告預測會下雨，簡亦帶備了一把長柄雨傘。

早前事主Y作供指黑衣人阻車門關閉引發爭執。(詳看下圖)

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強調自己未有製作路障、參與堵路或叫喊口號等

簡當晚有被傳媒拍到，並曾望向鏡頭。對此他稱當時知道有記者在場，「純粹諗住博上鏡，睇下鏡頭影唔影到我」。他不認識在場示威者，逗留期間沒有製作路障、參與堵路或叫喊口號等。

簡續指，他離開彌敦道後打算乘地鐵回家，並在旺角站上車，為免被誤會與示威者同伙，上車前在月台扔掉其黑色上衣。當列車駛到太子站後，車門開了許久仍未關上，隨後突然聽到站內廣播指太子站關閉，要求乘客離開。他起初以為列車會再開，加上當時仍有其他乘客留在車廂等候，因此他數分鐘後才步出車廂搭扶手電梯。

案件編號：DCCC 737/2020