蘋果日報及壹傳媒6高層涉發布煽動刊物　將於今早在高院答辯

《蘋果日報》及壹傳媒6名高層及編採人員，包括張劍虹、羅偉光及陳沛敏等，被指與黎智英串謀發布煽動刊物，6人早前透露擬認罪，根據司法機構網頁，他們將於今早(22日)十時半在高等法院進行答辯及判刑。



6名被告：張劍虹（59歲，壹傳媒前行政總裁），和5名前《蘋果日報》編採人員：陳沛敏(51歲，前副社長)、羅偉光（47歲，前總編輯）、林文宗(51歲，前執行總編輯)、馮偉光(57歲，前社論主筆，筆名盧峯)，及楊清奇(55歲，前社論主筆，筆名李平)。

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控罪指他們於2019年4月1日至2021年6月24日期間，串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物；及請求外國或境外機構、組織、人員實施制裁、封鎖香港特區或中國。

案件今由3名國安法指定法官杜麗冰、李素蘭和李運騰審理。

黎智英將申請永久終止聆訊

至於壹傳媒創辦人黎智英(74歲)，與《蘋果日報》相關的3間公司：蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司，及蘋果日報互聯網有限公司，則否認控罪，黎另被控勾結外國勢力等罪名，審訊已排期至12月1日審理。黎的代表律師早前透露，他們將以案件由3名法官而非陪審團審理為由，先作永久終止聆訊的申請。法官將於審訊首天處理。

此外，黎申請聘用英國御用大律師Tim Owen在案件中代表他，並獲得批准。律政司不服，提上訴失敗後，早前亦有要求上訴至終審法院，上訴庭昨(21日)拒絕向律政司批出上訴許可，即黎現仍可續聘Tim Owen代表。

案件編號：HCCC52/2022

黎申請聘用英國御用大律師Tim Owen代表的經過。(詳看下圖)