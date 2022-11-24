前年六四在旺角堵路圖阻塞交通　兩男認非法集結　明年2月判刑

前年六四當天晚上，數百人在旺角聚集進行「悼念六四」活動，期間有人高叫政治口號及堵路。其中兩男被指拖圍欄出馬路，意圖阻塞交通，今（23日）在區域法院承認非法集結罪，案件押後至明年2月13日判刑。



被告劉雨釗（55歲，送貨員）及曾子良（55歲，物流公司東主），承認於2020年6月4日在亞皆老街近砵蘭街交界附近參與非法集結；兩人另各被控一項抗拒執行職責的警務人員罪，則獲法庭存檔。

當日有500人在朗豪坊一帶聚集

案情指，約500人於案發當晚6時在朗豪坊和亞皆老街聚集。大部份人手持白色蠟燭及開啟手機閃光燈，以進行「悼念六四」活動。期間有人不停大叫「光復香港，時代革命」、「五大訴求，決一不可」「香港人建國」等口號。於8時45分，人群開始散去。

兩被告曾拖圍欄出馬路

數分鐘後，有約50 多人突然走出亞皆老街近砵蘭街交界的馬路，導致車輛停下。従網上片段可見，當時有3男1女搬圍欄及卡板到停在亞皆老街上的車輛前，阻着它們前進。差不多時間，兩名被告在約3米外分別拖圍欄出亞皆老街馬路，意圖阻塞交通。便衣警員見此上前制止及拘捕二人。

案件編號：DCCC 781/ 2020

2020年6月4日有約500人聚集在旺角悼念六四。(詳看下圖)