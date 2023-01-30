簡約公屋｜直擊330呎開放式示範單位　設熱水爐抽氣扇　冷氣欠奉

《施政報告》提出興建3萬伙簡約公屋單位，以紓緩劏房等住屋問題。房屋局今日（30日）安排傳媒參觀位於啟德的示範單位，單位由社區隔離設施改建而成，約為300平方呎，有獨立廚廁，適合4至5人家庭入住。

當局表示，建成後的簡約公屋將以「清水樓」租出，會配備電熱水爐和抽氣扇，但並不會如示範單位一樣，預先提供冷氣機。房屋局局長何永賢透露，不再為3萬個單位安裝冷氣機，預料整體成本可因此節省2億元。



▼1月30日 簡約公屋示範單位曝光▼



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房屋局1月30日公布簡約公屋示範單位內攏細節，圖中是四至五人單位，住户日後可以布簾分間居住房間和客廳。（林靄怡攝）

示範單位約300呎，適合4至5人家庭入住，雖然單位較市面大部份過渡性房屋大，但卻屬開放式設計，未有間開獨立房間，但根據當局的佈置，住戶日後可以布簾自己分間開兩個居住房間和客廳。房屋設計亦較簡單，只以擺放最多兩張亦或碌架床。

至於客飯廳，則各有獨立空間劃分，可放得下梳化、電視櫃、飯桌等。

另外，單位亦具備獨立獨立廚廁，廁所內氣窗和抽氣扇，而座廁上設電熱水爐和淋浴設備，故廁所並非「乾濕分離」，即沒有劃分獨立淋浴間。

值得注意的是，示範單位配備冷氣機，日後推出的三萬伙單位，卻不會預先安裝冷氣機，住户須自己考慮是否安裝。何永賢表示，與房委會委員商討後，認為部份住户或會希望節省能源，不會開冷氣，故認為住戶可自行決定是否安裝冷氣機，預料毋須再為3萬個簡約公屋單位安裝冷氣機，合共可削減約2億元建築成本，「我無記錯應該係兩億左右。」

倘以3萬個單位計算、每單位一部冷氣機計算，即每部冷氣機連安裝成本約1.5萬。

房屋局今（30日）公布「簡約公屋」八個用地選址。（林靄怡攝）

▼簡約公屋啟德世運道選址▼



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▼簡約公屋八幅土地選址▼



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▼簡約公屋八幅土地選址實景圖▼

