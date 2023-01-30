簡約公屋｜解構造價縮減10億開支成本 無冷氣+樓底高度降10厘米

房屋局將興建3萬個簡約公屋單位。房屋局今日（30日）公布造價264.4億元，較原先下調10億元或3.6%。房屋局局長何永賢表示，下調成本主要根據最新的探土報告，調節裝柱的數量和深淺，以及處理污泥開支，並簡化周邊圍欄設計，降低樓底高度10厘米，以及不為住戶安裝冷氣機，「(安裝)冷氣機……如果我冇記錯，(費用)應該係兩億左右。」



本土研究社則批評房屋局並無做好詳細研究，壓縮造價時應重新審視建築問題，惟當局卻選擇犧牲基層的住屋質素「填氹」，做法並不可取。



▼簡約公屋 啟德世運道選址▼



房屋局今日（30日）公布，簡約公屋將分布元朗攸壆路、屯⾨第3A區、屯⾨第54區、⽜頭⾓彩興路、啟德世運道、上⽔蓮塘尾、柴灣常安街/常平街及⼩欖樂，合共提供3萬個單位，造價264.4億元。

削減的10億元成本是從哪裏節省而來？何永賢提到，從以下五大方面削減成本：

．建築署根據最新的探土報告，調節裝柱的數量和深淺；

．污泥處理；

．將周邊圍欄設計簡單化；

．不再為住戶安裝冷氣機，料可節省約2億元；

．每個單位元件的高度由3米減至2.9米，即矮10厘米。

(安裝)冷氣機……如果我冇記錯，(費用)應該係兩億左右。 房屋局局長何永賢

修訂「設計和建築工程」減約8億

何永賢表示，建築團隊取得最新探土等資料後，詳細研究裝柱設計、挖泥時要處理的污泥數量，故「設計和建築工程」項目的費用可削減約8億元，而相關額外基建的估計費用則可削減1.5億元。

經調整後「設計和建築工程」可由267.9億元減至259.9億，而額外基建費用由6億減至4.5億元。連同其他微調，綜合而言，當局推算整體造價削減10億元，至264.4億元。

被問到當局為何突然可以將爭議多時的預算壓縮，何永賢回應指，「個價錢每一次估算，整個建築團隊都係做一個最好嘅估算，當日我哋出街有嘅估算，係當時有嘅資料最好嘅估算」，而建築署近日接獲最新的探土報告等資料，便可再次審視原先的估算，並得出減省8億元的結論。

▼1月30日 簡約公屋示範單位曝光▼



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按建築成本計算 每個單位仍高達86.7萬

當局又指，約3層高的矮層簡約公屋平均單位造價約為53萬元，而17至19層的高層簡約公屋則因需要額外地基、結構加固等，成本上調至約65萬元。

惟若以當局最新披露的建築成本259.9億元計算，以3萬個單位計算，平均每個成本仍要86.7萬元，遠較當局的平均單位成本高。惟當局未有進一步披露詳細造價及其計算方法。

本土研究社成員陳劍青。（資料圖片／歐嘉樂攝）

本土研究社：根本就冇審慎理材觀念

本土研究社成員陳劍青表示，當局披露的最新造價反映，原先約320億元的預算（項目設計及建築費267.9億元、基建工程費約6億元、營運開支44億元及額外人手開支3億元）爭議聲過大，亦顯示當局並未有做好研究等，便衝忙提交立法會申請撥款：「呢個一定係一個差嘅做法嚟，佢可能諗住立法會可能都係蓋個印，根本就冇一個審慎理材嘅觀念」，惟在社會連番的爭議聲下，才作出「讓步」，惟他批評政府在造價上作出的讓步「實在太小。」

他又批評，政府下調造價時，並非審視整個建築問題，亦無解釋為何興建一個單位的成本費用高昂，無法釋除公眾疑慮，但當局卻選擇犧牲基層居住質素，以壓縮造價預算，包括調低樓底及不再為單位安裝冷氣機，而單位並無廚房更猶如不適切居所，「其實佢係不斷搵市民嘅福利、服務同生活質素去填氹」，他憂慮當局日後會在明日大嶼等大規模項目會故技重施。

公屋聯會總幹事：不裝冷氣違改善基層住屋環境原意

公屋聯會總幹事招國偉則表示，政府公布可削減10億元建築預算，是「行咗一步」，以回應社會對造價過高的憂慮，「但減咗10億可唔可以話係最低呢？我真係唔知。」除了壓縮造價外，當局亦無交代會如何重用簡約公屋單位，令人質疑逾260億元的造價在短短5年後便會浪費。

對於其中一個壓縮成本的方法，是不為住戶提供冷氣機，他認為有關做法為「數字遊戲」，「減咗冷氣機平啲，咁其他可唔可以都減咗佢呢？譬如抽氣扇都可以減晒佢，我唔知減冷氣機係形象分定係點。」他認為冷氣機是現今世代必須，當局最初亦希望提供更多設備，改善基層的住屋環境，現時卻有違原意，「減咗個冷氣好似平啲，咁我覺得個作用又唔算太大，反而建造嘅成本減啲，係咪應該可以研究好啲。」

公屋聯會總幹事招國偉。（資料圖片）

政府早前公布的4個選址全坐落在新界區，而最新披露的4個選址中，有3個位處市區，包括柴灣、牛頭角和啟德，預料合共可提供1.5萬伙，佔整個簡約公屋計劃的一半單位，招國偉認為市區盤在交通和配置上較好，能吸引市區的劏房戶。

惟他提到，部份選址仍較偏遠，交通較為不便，「偏遠少少嘅地點，再加上如果單位都係偏細，我覺得對於家庭誘因……未必會選擇，佢改善唔到太多居住環境。」他建議當局應在偏遠地區的選址提供更多大單位，以吸引有需要的公屋輪候人士