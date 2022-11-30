12歲女墮「公安」電騙　被控洗黑錢誤變肉參　家人遭勒索800萬

本港騙案日益嚴重，今年首三季錄得19,444宗詐騙案，較去年同期增近四成。當中電話騙案受害人有年輕化趨勢，一名12歲女童接獲「公安」來電，指控捲內地洗黑錢案，女童為證清白與「調查員」在餐廳會面，其間須交出手機，兩人由朝坐到晚，直到「調查員」提出上酒店房「過夜」，她受驚急逃出魔爪，深夜回家後始知原來在她失聯期間，有「綁匪」向其家人勒索800萬元贖金，家人才無墮入騙案。



另有一名「港漂」今年3月收到「衞生署職員」電話，聲稱涉入走私疫苗案件要匯款協助調查，他先後將1,540萬元轉賬至66個銀行戶口，其後懷疑受騙報案。



警方推出「全民反詐大測試」防騙活動，商業罪案調查科高級警司曾雅詩（中）表示，市民只要有少少貪念，遇到騙案，騙徒就利用機會，一步一步「哄你落疊」。（孔繁栩攝）

假冒官員編案共906宗 受害人失6.6億

警方今年首9個月錄得49,927宗罪案，當中38%即19,444宗為詐騙案，較去年同期13,920宗上升39.7%。電話騙案方面，升1.3倍至1,687宗，損失金額達7.2億元，上升8.2%，其中涉及假冒官員有906宗，受害人共損失6.6億元。

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會見「調查員」證清白 被沒收手機

最年輕受害人為一名12歲中一女學生，她在今年5月5日收到「公安」來電，指控她涉及內地一宗洗黑錢案，要求她提供父母聯絡資料及定時報到。「公安」其後指示她在5月8日，單獨前往尖沙咀一間餐廳以證清白，少女當日下午到埗後便被一名「調查員」沒收手機，其間不准離開。

直至晚上11時，「調查員」向少女提出到酒店「過夜」，少女斷言拒絕逃走，深夜回家後見到家人，揭發原來有「綁匪」致電其父母，訛稱少女遭綁架，提出勒索800萬元，家人始知受騙報警。

「港漂」收「衞生署職員」電話指走私疫苗失1540萬

近年不少受害人為「港漂」，首9個月有292宗非本地居民墮假冒官員案件，最大宗損失是一名來港工作的26歲上海男子，他今年3月收到「衞生署職員」電話，聲稱涉入走私疫苗案件要匯款協助調查，他先後將1,540萬元轉賬至66個銀行戶口，其後懷疑受騙報案。

商業罪案調查科反詐騙協調中心總督察顔凱欣表示，現時只要有手機在手，騙徒便有機會作案，「唔少市民抱有個心機，覺得唔關自己事，唔會受騙，喺新聞或警方宣傳見到個『騙』字就熄機」，希望市民多討論騙案，建立防騙屏障。

警方「開壇」向港漂講內地官員執法「五大不會」

顔凱欣又指，「港漂」因不熟識香港情況，遇上騙案往往會獨力處理，警方今年6月聯同內地公安向「港漂」講解「五大不會」，不會直接派員來港執法、不會透過電話辦案、不會要求匯款、不會索取銀行戶口資料及不會與內地其他部門轉接電話。