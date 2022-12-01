增10137宗確診　污水陽性達三月高峰　防疫措施不收緊、不放寬

新冠肺炎疫情大反彈，本港今日（1日）確診數字突破一萬宗水平，有10,137人確診，為9月初以來的新高，較昨日上升逾15%。當中只有606宗為輸入個案，意味著升幅主要為本地個案的增加。今日多15人死亡，累計死亡人數為 10,762人。七日平均死亡人數為16.4，七日平均死亡率壯維持0.191%。



衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日（1日）在疫情記者會上表示，過去一周確診個案有明顯升幅，一周錄得155宗死個案，亦較前一周有47.4%升幅。他亦透露，污水檢測方面11月中開始陽性比率快速上升，當中近兩日更嚴重，最新人均病毒含量近130萬，遠遠比九月頭高峰數字，甚至接近3月初及3月中的水平，顯示社區有不少個案存在。



醫務衞生局副局長李夏茵表示，雖然疫情升溫，但認為仍有空間可以觀察一段時間，故現階段不會放寬防疫措施，但亦未去到收緊的地步，「唔會因為堅持唔走回頭路，而令市民健康有所受損。」



今日疫情概要：



-增10,137宗確診，較昨日上升15%。

-輸入個案606宗，佔整體個案比率下降至5.98%；相比同日15,422名機場入境人數，比率則為3.93%，七日平均比率是3.89% 。

-新增15名患者死亡，7日平均死亡率16.4，整體死亡率微降至0.51%，累計死亡人數為10,762人。

-本地帶新變種病毒株個案增10宗，包括3宗XBB、1宗XBD、1宗BF.7及5宗BQ.1.1亞系個案。

新冠確診數字持續上升，本港今新增10,137宗確診，為9月9日以來的新高。確診個案中有9531宗為本地感染個案，其餘則為輸入個案，佔整體個案5.98%。新增的606宗輸入個案，，373宗涉及機場檢測樣本、190宗涉及第一至三日樣本，餘下43宗涉及第四至七日樣本。

由於昨有15,422人入境，故陽性比率為3.93%，仍維持在4%的水平。另外，七日平均確診人數為576，平均確診率為3.89%。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，過去一星期平均確診數由前星期7900宗上升到8882，上升近8%，當中以本地增幅較多，約為8.4%；而輸入個案則比較平穩，上周每日平均576宗輸入個案，較上周微跌，確診陽性比率仍維持在4%。

衞生署公共衞生化驗服務處於11月22日至28日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0%及約73.05%（七天移動平均比例）。

值得注意的是，BA.5亞系個案持續下降，意味著新變異病毒株愈來愈多。本地個案中今再新增10宗新變異病毒株，包括3宗XBB、1宗XBD、1宗BF.7及5宗BQ.1.1亞系個案，年齡介乎20至78歲，除一人沒有接種疫苗外，全部接種三劑疫苗。歐家榮表示，現時本地個案中新變異株BQ.1.1佔本地個案1.96%、XBB則佔2.11%，至於舊有的變種病毒株BA.5有72.23%，BA.2不同分分枝則有23.25% 。

至於輸入個案方面，則僅新增一宗BQ.1.1，累計發現224宗XBB、六宗XBD、八宗BA.2.75.2、七宗BA.4.6、13宗BF.7及36宗BQ.1.1亞系個案。

▼12月1日 復必泰二價疫苗開打▼



截至今日凌晨零時零分，共有2,776名確診病人留醫治療，當中有373名新增確診病人，留醫的病人中，282名病人正接受氧氣治療，另有14名病人需要以呼吸機協助呼吸。

新增呈報13名危殆病人及14名嚴重病人，現時合共有54名危殆及72名嚴重病人，當中18名危殆病人正接受深切治療。

另外，東華三院黃大仙醫院一個復康醫療護理部病房於11月29日起有三名病人確診，三人皆有病徵，正接受隔離治療，情況穩定。有關病格已暫停接收新症及探訪安排。醫院已在相關地點進行徹底清潔消毒，並會加強執行感染控制措施。

醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，現時入院病人中18.6%來自安老院舍，較上個月初11%有明顯升。由於安老院入院比例持續增加，加上長者很多有長期病患，抵抗力較弱，故危殆及嚴重個案亦有所上升，至近日升到120人左右，而用呼吸機或氧氣的則分別少於1%及大概是一成。

▼11月23日 車公誕市場攤位競投▼



+ 4

李立業指，過去一周新冠病人經急症室入院，有63%入院原因是與新冠肺炎有關，其餘則是因其他醫療需要而入院，至於離世方面，則有達73%較大可能是死於新冠，其他是其餘原因。

他亦特別提醒，近日天氣寒冷，呼籲市民要特別注意身體健康，尢其長者要留意身體情況。他又指，由於流感病徵與新冠肺炎相似，故希望市民如有病徵應盡快看醫生，如確診並獲處方口服藥，則要盡快服食以控制病情減病毒量，並應按指示完成整個流程。

另外，過去一日新呈報15名確診病人在公立醫院離世。7日平均死亡率16.4，整體死亡率微降至0.51%，累計死亡人數為10,762人。歐家榮表示，過去一周有明顯升幅，過去一周共錄得155宗死個案，較前一周47.4%升幅。

學校方面，今日錄得1,284個案呈報，當中包括1,066名學生及218名教職員，分布在719間學校，另有19間學校個別班級需要停課7天的學校。

至於院舍方面，呈報陽性個案院舍數目達19間，分別為12間安老院舍及7間殘疾人士院舍 ，當中有34名院友及3名員工確診。另有80名院友及2名員工需要隔離。當中城市護老院及德善護老院有限公司有較多院友確診，分別為5人及4人。

歐家榮認為，現時院舍個案在高位徘徊，過去一周有74間安老院舍，涉及114個院友及員工，與上周相比仍然是在高位水平，而過去一星期有36個院舍有個案，涉及36個院友5名員工。他表示，現時不論殘疾及安老院舍都是由11月中開始一直升，大幅高過8月底至9月初上一次的高峰水平。

呈報陽性個案的安老院舍：



瑞愛護老院第一分院

元朗護老院

城市護老院

仁濟醫院藝進同學會護理安老院

東華三院黃祖棠護理安老院

德善護老院有限公司

百樂護老院有限公司

嘉頤（大埔）護理院

寶力護老院

紫雲間沁怡護養院

鈞溢（山景）安老院

凝心薈（麗閣）



呈報陽性個案的殘疾人士院舍：



靈實明德日間活動中心暨宿舍

浸信會愛羣社會服務處樂羣樓宿舍

香港善導會朗日居

聖雅各福群會復康服務雅逸居及雅逸綜合服務隊

鄰舍輔導會順天宿舍

利民會尚德之家

蕙蘭之家



▼9月22日 盧寵茂與官員接種第四劑科興疫苗及流感疫苗▼



+ 3

醫務衞生局副局長李夏茵表示，雖然疫情升溫，但認為仍有空間可以觀察一段時間，故現階段不會放寬防疫措施，但亦未去到收緊的地步。她解釋，現時本港的醫療體系仍可以承受到個案的上升，但如繼續上升，則要擔心醫療體系未必可以承受，故在防疫措施上要謹慎小心，「唔會因為堅持唔走回頭路，而令市民健康有所受損。」