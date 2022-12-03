簡約公屋｜上水選址「沿路山旮旯」　「出城」買餸要等20分鐘巴士

政府早前公開首批「簡約公屋」選址，其中一個位於上水蓮塘尾，預計提供1000個單位。《香港01》記者實地視察，工地毗鄰低密度豪宅邁爾豪園，遠眺粉嶺高球場，工地內有一間園藝工廠，對出有多座「泥頭山」，空地佈滿工業廢料。

蓮塘尾附近基本配套欠奉，交通稍為不便，與上水市區有一段距離，可謂「沿路山旮旯」，買餸食飯動輒要坐15分鐘巴士落上水，班次較為疏落，大約20分鐘一班。



上水蓮塘尾「簡約公屋」現為工地（紅框為大概位置），毗鄰豪宅，遠眺粉嶺高球場。（梁鵬威攝）

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上水蓮塘尾「簡約公屋」位於粉錦公路及雙魚河之間，佔地2.8公頃，預計以「三層高」低密度發展，提供約1000個單位。

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與豪宅為鄰 北眺粉嶺高球場

工地對面馬路為豪宅邁爾豪園及歌賦嶺，北邊不遠處是粉嶺高球場，工地現時被工廠、車房、小村落包圍，對出空地有多座「泥頭山」，其中一座「泥頭山」迴旋處高約兩米，兩旁堆有大量工業廢料。

蓮塘尾一帶欠缺街市及超級市場，居民買餸食飯要乘巴士或小巴出上水，工地外馬路有一條巴士線77K，出上水港鐵站車程大約15分鐘，站牌顯示每20分鐘一班。由於粉錦公路屬雙線雙程道路，行車線狹窄，又多泥頭車出入，一旦出現交通意外，出門時間或有所增加。