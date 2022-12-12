兩餸飯直擊｜中上環最低價平過深水埗　揭各區平均價「貧富差異」

美食家蔡瀾日前於社交平台提到對兩餸飯看法，大談餐飲界「貧富懸殊」問題惹熱議。兩餸飯被稱窮人恩物，但《香港01》直擊被界定為「富區」中上環及「貧區」深水埗的兩區核心地帶逾10間兩餸飯店，發現「貧富」與兩餸飯最低價「成反比」。中上環兩餸飯平均售價為35.5元，但最低價卻可達25元；相反在深水埗，兩餸飯平均售價雖為30.1元，但最平兩餸飯賣26元，較中上環最低價貴。



從《2020年香港貧窮情况報告》數據所見，貧窮率高的地區，兩餸飯不一定比較便宜，綜合走訪所得及分析網上「香港兩餸飯地圖」中各區近一兩年的兩餸飯價錢與貧窮率比對，貧窮率最高及次高的觀塘區及葵青區，其兩餸飯平均售價分別約31.8元及32.3元，竟較貧窮率排第10高的大埔區分別貴3.7元及4.2元。



（兩餸飯系列之一）



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中上環兩餸飯店最平$25有交易 最貴索價$48

眾所周知中環一帶為本港最繁華的商業區，深水埗則為長期貧窮率榮登前列的地區。惟記者早前在中環、上環及深水埗的鬧市中走訪兩餸飯店，竟發現有趣的現象。例如在皇后大道中一帶，所發現的6間兩餸飯店，最低價格竟低至25元，最高則可達48元，與想像中價格稍貴的情況不同。

區內最平價的兩餸飯，可在岱民兩間分店找到，同售25元，目測約有20款常見小菜可供選擇。至於專售素食的松山素食亦相當便宜，兩餸變三餸飯只須加3元，更送例湯或茶飲。

惟豪華版兩餸飯當然在中環區缺不可少，其中知飯及河內小廚的兩餸飯均售48元，但各有賣點，前者標榜無味精及雞粉，送自家製飲品及湯品；後者則提供罕見菜式，如玻璃蝦釀節瓜、手撕雞、紅酒繪牛尾等。

深水埗難買「二字頭」兩餸飯 最平仍較中上環貴1元

相反在深水埗，西九龍中心2間兩餸飯店，連同在欽州街至北河街、荔枝角道至長沙灣道的範圍內另外6間兩餸飯店，最低售價也要30元。想買30元以下的兩餸飯，要行至位處大南街的北河飯店及喜記街坊美食，惟最平價仍要26元，即較皇后大道中一帶的最平兩餸飯仍貴1元。

但值得留意，位處荔枝角道的陞爺三餸飯，其兩餸飯雖然平常定價並非區內最平，但其門外貼有告示，指每晚9時半後，兩餸飯及三餸飯會減價，兩餸飯只賣25元，隨即趕上中上環兩餸飯的最低價。

記者走訪時，也發現有些兩餸飯店會為顧客揀餸設規矩，如位於大埔道的麥麥餸，買兩餸飯同時揀「蒸肉餅、蒸肉餅、雞扒、蒸魚」其中兩款，就要加5元；而臨近冬天特意推出的羊腩，也有告示列明每個飯只可以揀一份。

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全港兩餸飯平均售32.6元 貧窮率高、兩餸飯不一定平

據去年底公布的2020年香港貧窮情況報告，中西區的貧窮率最低，為16.9%；而深水埗區的貧窮率歷年偏高，至去年有改善，跌至第5位。但走訪所得似乎說明，區內兩餸飯售價，不一定能完全對應貧窮率高低。

記者利用走訪所得及網上「香港兩餸飯地圖」中各區近一、兩年的兩餸飯價錢，計算出全港兩餸飯平均售價為32.6元，而18區平均售價中，則有6區高於32.6元，包括全港貧窮率排名第6高及第7高的離島區及元朗區。

貧窮率最高觀塘區比中下游大埔區平均價貴逾1成

若續將各區的兩餸飯平均售價，與去年底公布的貧窮率比對，貧窮率最低的中西區，區內兩餸飯平均售價最高，達38.5元，並不令人意外；但緊隨其後的卻是貧窮率排第6高的離島區。

對比之下，亦不難發現還有很多貧窮率較高地區的兩餸飯平均售價，比起貧窮率較低的地區還要貴。以最高及次高的觀塘區及葵青區為例，其兩餸飯平均售價分別約31.8元及32.3元，與貧窮率排第10高、兩餸飯平均售價屬最低的大埔區相比，售價分別相差3.7元及4.2元，即達13.1%及14.9%。

最豪中西區驚現兩間岱民$25兩餸飯 惟深水埗無分店

不過有一點須注意，根據實地走訪時的發現，即使在貧窮率最低的中西區，其鬧市核心的中上環，竟然有兩間低至25元的兩餸飯店橫空出現，更大排長龍深受上班族歡迎。

該岱民兩餸飯店，在全港多區均有分佈，可謂「窮人恩物」。其25元的定價除了跑贏中西區外，亦遠低全港平均價7.6元，即相差達30.4%。惟最窮的深水埗卻不見該店的蹤影。

北河同行雷雪麗：食材價格、人工、租金升 無辦法不上調價格

北河同行團隊一員雷雪麗指，留意區內兩餸飯價錢上升，北河飯店本月也有加價，不過區內長者多，「加價要就住啲老人家，唔可以一下加咁多。」現時在北河飯店，最平仍可以26元買到兩餸飯。

雷雪麗解釋：「啲柴米油鹽醬醋糖乜都加，唔加我哋維持唔到。」除食材用料成本上升，還要兼顧租金及人工的升幅。她估計，同區的兩餸飯店都面對同樣問題，「可能（同區兩餸飯店）係要加咁多先維持得到，都無辦法。」