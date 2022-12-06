銅鑼灣刺警死因｜專家指行兇者負面情緒無法宣洩　或導致極端行為

男子梁健輝去年七一晚上在銅鑼灣崇光百貨外，刺傷男警蘇敬祖後，用刀自插胸口身亡，其死因研訊今（6日）續，警察臨床心理學家出庭作供，她透過與梁相關的事與物作分析，認為梁有完美主義傾向，思想理想化，道德觀念亦高，但無明顯心理或精神疾病。她認為梁早已對政府的不滿，近年因社會事件及疫情令情況加劇，其負面情緒無法宣洩，加上在網上接收到受害人經歷，形成「替代性受害」，去到一個程度，有機會引致他作出極端行為。



性格孤僻做事有條理

警察臨床心理學家何穎思分析指，死者梁健輝(50歲)的性格較孤僻，從他家中的日記、筆記、書籍、雜誌可見其有很多自己的想法，他會在日記記錄每天支出及攝取的卡路里，又在工作筆記中紀錄每日的差事，可見其是一個有條理、仔細的人。

警察臨床心理學家何穎思指死者梁耀輝並無明顯心理或精神病，但有完美主義傾向且理想化，對社會的不滿無法宣洩，或導致其極端行為。(劉安琪攝)

對自己有完美期望道德觀念高

何認為梁有完美主義傾向，他有主見，道德觀念高，有自己的堅持，對他人的不足和犯錯的態度會較嚴厲和執着，容易放大事件。從他與家人在工作上的爭執，亦可看出他對自己有完美的期望。他會責罵同事不認真工作，亦反映他認為工作時不應上網等，可見其固執，較道德性的想法。

看待世界方式很理想

從梁自撰的文章來看，他關注強積金、西九高鐵、雙非兒童等問題，可見他不滿政府施政，他不但是個完美主義者，同時亦非常理想主義，認為社會能做得更好，每個人都能做得更好。梁的藏書多與經濟、政治、公平性有關，推測他經常思考社會該如何才對市民最好。他看待世界的方式很理想，但不一定可行。

2021年7月1日銅鑼灣崇光百貨外刺警事件發生經過。(詳看下圖)

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看到受害人經驗套在自己身上

何續指，梁於2006年在《蘋果日報》刊登廣告，提及他對政府公共政策的不滿，可見他早在十幾年前已對政府有不滿，加上近年目睹政府應對新冠肺炎的政策，及警方對示威者的行為等，使其對政府更加不信任，負面情緒積聚，但身邊無可供分享的人，他再將網上一些受害人的聲稱經驗套在自己身上，造成「替代性受害」，加上其自身性格，去到一個程度有機會引致極端行為。

留下USB想人了解其想法

何亦認為梁事前準備了8隻記錄了其想法的USB，可見他想該些USB被警方及大眾拾到，反映他想其他人知道他的想法。何最後指出，無證據顯示梁有心理或精神疾病，或任何精神忟亂的情況，她同意梁案發時有意圖結束自己生命。

死者梁健輝(50歲)於2021年7月1日晚上，在銅鑼灣祟光百貨（Sogo）外，用刀刺傷一名男警員後自殺，送院後不治，終年50歲。是次死因設有3女2男陪審團，由死因裁判官高偉雄處理。

案件編號：CCDI-555/2021(MC)