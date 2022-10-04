賽馬｜蘇銘倫危險策騎釀墮馬 凱旋門大賽得亞後遭阿加汗解約
撰文：何偉畧
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魯莽行事，失去支持。
著名騎師蘇銘倫（Christophe Soumillon）上周出賽向同場騎師「開㬹」，引致驚險墮馬，可幸事主沒有受傷。蘇銘倫為自己的行為付出代價，除了停賽，聘用他多年的大馬主阿加汗（Aga Khan）宣布解除主任騎師聘約，即時生效。
蘇銘倫於上周五（9月30日）上陣時為求搶位向年輕騎師黎應揚（Rossa Ryan）鬆㬹，令黎應揚失去平衡而墮馬，場面非常驚險。蘇銘倫的魯莽行為換來60天停賽，他事後道歉並承認責任。
蘇銘倫為馬壇著名大馬主阿加汗擔任主帥，後者今天發聲明決定終止聘約。聲明指考慮上周五蘇銘倫陣中行為引致黎應揚墮馬，有此決定，暫時無意另聘主帥。此舉不等於跟蘇銘倫完全「割席」，旗下馬匹是否由他主轡，交由賽馬團隊及練馬師決定。
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有份參與管理的阿加汗女兒扎拉公主（Princess Zahra）上周五已指基於條例限制，加上時間極為接近凱旋門大賽（Prix de l'Arc de Triomphe），無法即時處理，「事件明顯毫不合理，無法想像。真的不堪入目，幸好無人受傷」。
蘇銘倫於2002-09年曾為阿加汗主帥，其後未有續約，直至2014年回歸主帥之位。
外界對事件議論紛紛，大部分指摘蘇銘倫行為極為危險，法國賽馬會卻譲他於本月14日才開始停賽，無阻他出戰凱旋門大賽。會方指現行條例無權取消已安排的策騎聘約，雖然不欲他上陣，但無權禁止，只有容後檢討或修例。
蘇銘倫在周日舉行的凱旋門大賽上陣，策騎阿加汗名下的「奮蹈厲」（Vadeni）得第2，以半個馬位之差不敵「登山英雌」（Alpinista）。
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