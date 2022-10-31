賽馬｜秋季天皇賞大逃劇場　本初之海延續馬迷與無聲鈴鹿之夢

名場面刻在心中，事隔多年，依然歷歷在目。昨日舉行的一級賽秋季天皇賞，勾起日本馬迷的集體回憶，於網上熱議。領放馬採取放鳶戰略，一度領先群駒「一條街」，僅於最後10米才被超越。

二馬的注目程度不亞頭馬，因為24年前同一賽事，馬迷記憶猶新。那一次，以悲劇收場。



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天皇賞（秋）在東京府中馬場跑2000米，賽事高潮早於中段出現。冷門馬「本初之海」（パンサラッサ／Panthalassa）一如所料搶放，跑了約三百米後領先。鞍上人吉田豊沒有刻意留力，座騎逐漸拋離群駒，直播鏡頭拉到極遠才能拍攝全部馬匹。

本初之海狂放攻堅，讓馬迷相當興奮。（twitter）

本初之海直路遙遙領先 冠軍只差一步

府中馬場直路逾五百米，且在早段上斜，頗考驗馬匹韌力。「本初之海」率先殺入直路，馬群還在轉彎中，估計落後至少15、16個馬位。「本初之海」捱過斜路後未見力弱，繼續狂奔，最後二百米仍領先7、8個馬位，此時追兵殺到。

本初之海放入最後直路，一度以為可以一放到底。（twitter）

李慕華（Christophe Lemaire／C.ルメール）策騎大熱門「春秋分」（イクイノックス／Equinox）從馬群外側撲上。「本初之海」在最後一百米左右終見力弱，步幅減緩，領先距離迅速收窄，終於在終點前數十米被「春秋分」趕過，僅負1個身位。

春秋分僅於終點前幾步趕過，贏得秋季天皇賞。（twitter）

「令和版無聲鈴鹿」 勾起24年前往事

「大逃」劇場未能以勝利告終，「本初之海」的大膽作戰，感動日本馬迷心，網上不乏形容牠為「令和版無聲鈴鹿」（令和のサイレンススズカ）。「無聲鈴鹿」（サイレンススズカ／Slience Suzuka）是日本賽馬史上其中一匹悲劇名駒。

無聲鈴鹿以快高速「大逃」聞名。（instagram）

24年前，「無聲鈴鹿」同樣憑着「大逃」制敵，賽事早段放甩「一條街」而震撼馬壇。1998年2月起，連勝6仗，包括一級賽寶塚記念。10月二級賽每日王冠擊敗當時兩大名駒「神鷹」（エルコンドルパサー／El Condor Pasa）及「草上飛」（グラスワンダー／Grass Wonder），使牠在11月1日舉行的秋季天皇賞被捧成1.2倍絕對大熱，國民卻目睹這匹偶像級名駒以悲劇收場。

賽馬娘之中的「無聲鈴鹿」（網上圖片）

大逃擊敗強敵 秋季天皇賞夢醒心碎

「無聲鈴鹿」順利出閘，如常大逃，早早拋離第二位馬匹十多個馬位。以為勝利盡在掌握，「無聲鈴鹿」在入彎之際出異樣，左前腳一拐一拐，騎師武豊收慢後漸漸移出外檔。直播拍攝群駒過終點後，隨即轉回「無聲鈴鹿」，左前腳已經跛了，最終因為左前膝關節粉碎性骨折，被人道毀滅。

「無聲鈴鹿」受傷，緩緩溜出外檔。當時評述一句「沉默的星期日」，讓馬迷與國民心碎。（影片截圖）

多年過去，日本馬迷仍對這次「大逃悲劇」記憶猶新。眼見同一場賽事，「本初之海」狂放作戰，頓時勾起回憶。牠在首一千米高速放離所有對手，段速為57.4秒，恰巧與「無聲鈴鹿」相同。有馬迷讚道「本初之海」嘗試延續「無聲鈴鹿」未圓的夢，而且安全回來，相當感動。

本初之海（3號）只差一點點。（影片截圖）

狂放非意外 下仗香港見

練馬師矢作芳人賽後稱，「本初之海」冀狂放殺敵，「頭半放57秒左右，後半維持到59秒左右就贏」，功敗垂成亦對牠相滿意。牠在年初於一級賽杜拜草地大賽獲得平頭冠軍，下一個目標將在香港。年末香港國際賽事，牠有意出爭香港盃。無獨有偶，「無聲鈴鹿」在上述6連勝之前，正正於1997年出戰香港國際盃，以「大逃」跑獲第5。

「本初之海」名字由來？ Panthalassa指的是史前巨洋，當時地球上的大陸連為一體，被海洋包圍。 「本初之海」的血系？ 父系「龍王」為短途至一哩馬王，曾兩勝香港短途錦標，生涯6勝一級賽。

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