賽馬｜查理斯加速放售王室賽駒　英女王生前私己錢營運靠獎金幫補

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）生前愛馬，對育馬和養馬頗有研究，其顏色鮮艷的綵衣，輕易引人注目。

女王離世，國王查理斯三世（King Charles III）接手，皇家「紫身、緋紅袖、金穗帶」綵衣的芳蹤將不再頻繁出現。消息指王室養馬的規模大減，近期拍賣會出售馬匹數量，便較女王在生時大為增加。



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《每日郵報》報道，英女王名下皇家辛定咸（Royal Sandringham）牧場，繁殖馬匹參賽或出售，過去每年出售大約7駒。當她於上月8日辭世 ，牧場由英王查理斯三世繼承了牧場的38匹繁殖雌馬及60匹出賽馬。

英王查理斯三世繼承母親的馬業後，9月16日憑Just Fine首次勝出賽事，惟牠將被出售。（Getty Images）

報道引述消息指，本月在新市場（Newmarket）達德素（Tattersalls）拍賣會，英王將出售多達12駒，佔英女王37匹現役賽駒的三分之一。待沽賽駒中不乏具有意義的賽駒，例如英女王逝世前兩天，為她帶來最後一場頭馬的Love Affairs，以及英王繼承後首場頭馬Just Fine。

英女王幾乎必定出席皇家雅士谷賽期，圖為她去年親臨現場。（Getty Images）

大手賣馬，引起外界關注英國王室會否逐漸遠離馬場。接受王室的消息來源確認「縮皮」，但不會絕跡馬圈：「王室希望保持傳統，與馬圈保持聯繫，參與每年的皇家雅士谷賽期，但規模不會比得上英女王時代。她太有熱誠了。」而在達德素拍賣會之前，已出售了一些馬匹。

王后卡米拉有可能負起管理王室賽馬的責任，圖為她上周出席英國冠軍賽馬日，擔任頒獎嘉賓。（Getty Images）

王室減少養馬規模，估計尚有支出考慮。英女王一向以私己錢支付賽馬支出，賽駒最好「自己養自己」，出賽贏獎金。報道指英女王的賽馬成績去年達到歷來最佳，贏得36場賽事，獎金達到59萬鎊。除了贏獎金，賣馬也帶來收入。市場估計英女王最後一批培育的幼駒約有30匹，預計會惹來買家搶購。