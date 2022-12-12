男護士涉參與屯門10.1衝突　現場被警長截停稱：我嚟支援手足

男護士涉嫌在2019 年國慶當天，在屯門參與衝突，被控暴動罪名，他否認指控，案件今（12日）在區域法院開審。控方指當日有示威者向警員掟汽車彈和磚，在現場截獲男護士的警長作供稱，他當時見被告站在示威者第一排，他上前把被告截停，並問他為何在現場，對方回應說：「我嚟支援手足。」



男被告梁健文（40 歲），被控一項暴動罪，指他於 2019 年 10 月 1 日，在屯門錦華花園錦薈坊外，連同其他人參與暴動。

2019年10月1 日多人在屯門大會堂一帶聚集並發生警民衝突。(詳看下圖)

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接報指有黑衣人在屯門市中心破壞

警長程廣業作供指，於案發晚7時許，從對講機得知有黑衣人在屯門市中心進行破壞。警長遂和另外10名同僚坐警車，扺達屯喜路和屯隆街交界，當時約有100至200人，並有人向警車掟汽油彈和磚，穿防暴裝的警長和同僚下車佈防。

被告站在示威者的第一排

警長向暴徒發出警告，惟對方繼續向警員掟汽油彈和磚。期間，警長看到被告在示威者的第一排。當時被告戴上粗框眼鏡和藍色外科口罩，他身穿的黑色T恤，左胸位置有「香港」二字，橫看則為「加油」。

警員及後推進，警長在屯隆街和屯門鄉事會路交界截停被告，一名同僚上前協助警長。被告被帶到錦華花園A座對出，同僚對他查問和搜身。

被告準備白衣作更換

被問及為何身處現場，被告回應：「我嚟支援手足」。此外，被告打開背包準備取出身份證時，一件白衣從背包中跌出。被告解釋，該白衣是預備在逃走時更換。此外，被告亦透露自己為一名護士。同僚拘捕被告後，把他帶上警車。

案件編號：DCCC 475/2022