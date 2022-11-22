油尖區10.1衝突　9名男女暴動罪成候判　8人並藏彈珠鐵棒等用品

9名男女涉嫌在2019年10.1當日在油尖一帶參與暴動被捕，其中8人更疑帶備了彈珠、鐵棒及摺刀等不同物品或武器，案件今(22日)在區域法院裁決，法官裁定全部被裁定罪成，並把案押後至11月30日求情，及於12月12日判刑。另有兩名被告均因病未上庭，法官將於明及後天再訊。



9名被告：羅偉洛（29歲、地盤工人）、李翠婷（女、22歲，售貨員）、何善航（22歲、學生）、楊任濤（24歲、音響搭建工人）、方穎雯（女、28歲，文員）、宋昭鵬（26歲、學生）、雷健昌（32歲、工程人員）、黃炎元（25歲、表演人員）及陳文澤（22歲、運輸工人）。

八名被告均藏有不同類物品

9名被告同被控1項暴動罪，指他們於2019年10月1日，在尖沙咀警署與長樂街之間的彌敦道，與其他人參與暴動；除黃炎元外，餘下8人均有被控藏有不同物品，其中：羅、何、方、宋、雷、陳等6人，被指藏有伸縮棍、摺刀、鐵棒、彈射器連彈珠、錘及鐳射筆等；李則被控管有1副手銬；楊則被控管有士巴拿及鎅刀。

兩被告今未有到庭

羅因確診新冠肺炎今天沒有到庭，法官將他的案件押後至本周四（24日）下午再訊；宋因身體不適亦沒有到庭，案件明天（23日）再訊。

法官考慮各被告的衣著及裝備，以及他們的被捕位置，認為他們出現在示威現場並非偶然，裁定他們並非無辜的途人，而是有備而來，最後裁定他們全部罪成

案件編號：DCCC 410/2020, DCCC 35/2021