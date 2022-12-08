單車節｜組隊首征30公里　兩戒毒者逐風重拾人生

12月遲來的寒風南襲，氣溫驟降，但無礙一支單車隊於吐露港單車徑，與海邊追逐。由旅遊發展局舉辦的「新鴻基地產香港單車節」12月18日舉行，車手們近日為他們首度參與活動加緊練習，一行十人由上水出發，沿着單車徑直往白石角，路程約30公里。



車隊中最資深的傳昇和隊友俊傑，和整支單車隊成員對踩單車都有着千滋百味的感覺，只因他們每一個弓背突破風阻的身影，都曾在藥海沉溺掙扎，但幸運的是在單車破風的過程中能找回自己的人生。



車隊成員遇人生低谷陷毒海

50多歲的傳昇被隊友視為最快的車手，然而五年前的他卻陷於人生低谷。當時兩位兄長相繼去世，又跟妻子離婚，令他被負面情緒淹沒，其後確診抑鬱症，需靠安眠藥入睡，但他瘋狂服食，麻痺自己逃離現實，最嚴重時連續兩個星期日服近60粒，甚至出現輕生傾向。

另一名隊中好手俊傑，年少受損友影響沾染各類毒品，不單影響健康，更因而亢奮難控，踩着單車四處打架盜竊，結果他屢次出入監獄和戒毒所，跟父母形同陌路。他曾嘗試戒毒但不果，及至一次再入牢房，其太太帶幼女探監，「囡囡叫爸爸抱抱，但我抱唔到佢，嗰一刻覺得好慚愧，成晚都瞓唔着。」

俊傑（左）吸食毒品逾20年，因毒品而與親屬疏離；傳昇（右）則因深陷負面情緒確診抑鬱，服用過量安眠藥麻痺自我。踏單車的訓練令他們擺脫過去。（劉夢婷攝）

踩長距離單車磨練心志 撇甩藥癮再踏車助人

困於藥癮的二人後來遇上專門輔導濫藥者的路德會青欣中心，決心參與單車導賞員及義工訓練計劃WeCycle，成功挽回了瀕臨崩盤的人生。

家住北區的傳昇表示，參加的最初兩星期，每天早上騎着山地單車出發，他放下依賴已久的安眠藥，翻過元朗山頭野嶺，又踩過沙田市鎮河畔，對他而言，長途「鍊車」不為破風，而是自己意志與藥癮的爭鬥。每當藥癮發作時，傳昇會不由自主抽筋，「死忍、堅持，日日起身就踩，踩到目的地為止。」傳昇會待收車後，才跟從醫生處方，服用正常劑量的安眠藥控制病情，久經訓練，如今的他已擺脫藥癮，毋需再服藥。

傳昇將帶他的「老友」山地車參加在「新鴻基地產香港單車節」。

傳昇帶山地車出戰單車節 俊傑坐騎貼犯人編號

傳昇三年前曾報名參加單車節，惟當年活動取消，今次單車節他終有機會一試身手。雖然路線主要在市區，不利較重的山地車發揮，但他仍堅持帶上那部相伴多年的「老友」，期待穿過隧道、在公路馳騁。

覺得部車救咗我……佢唔係單車，唔係死物。我有時會同單車傾偈，人哋仲以為我神經病。 傳昇

自小踩單車朋黨犯事的俊傑今年38歲，將步入不惑的他，笑言靠踩單車「修行」，領會到單車為其人生解結，「行幾多、走幾遠都要靠自己，覺得好自由。」如今豁然開朗的他，早已跟長年毒癮告別，已逾一年未沾染毒品，現時從事貨運養家，工餘則忙於做義工、踩單車，和隊友們同場參加，但他的戰車卻明顯與別不同。

俊傑在單車上刻上坐監時的犯人編號，提自己不要重犯。

我將以前坐監中心畀我嘅number（編號）黐住單車上面，警示自己唔好再犯事。寧願個number黐單車上都唔好黐我身上。 俊傑

舊日教訓不輕忘，二人擺脫毒癮藥誘，如今精神煥發，體質亦大大改善。俊傑說，兩年前戒毒時仍難以踩上斜路，只能推車爬坡，幸有傳昇的鼓勵，兩人與一眾單車好友互相打氣，實現重生，將至的單車節亦會並肩同行，一同踏上單車節活動路線，在海峽大橋上將故我隨風拋捨，跟其他單車愛好者以車會友。

▼香港單車節2018▼



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5000人報名參加 50公里組覆蓋「三隧三橋」

2022「新鴻基地產香港單車節」將在12月18日舉行，今屆總報名人數約5,000人，全日設有6項結合休閒活動及專業車手競速的組別，當中非競賽項目「50公里組」及「30公里組」廣受車手歡迎。50公里組路線再次覆蓋「三隧三橋」，途徑尖沙咀文化中心、ICC環球貿易廣場等多個標誌建築；至於30公里組參加者同樣途經多個地標，亦可踩上昂船洲大橋。為慶祝香港特別行政區成立25周年，今年單車節於尖沙咀東部舉行男子、女子公路繞圈賽及隊際計時賽3項賽事，角逐特區成立25周年紀念盃。另外亦設有「總裁慈善及名人單車遊」，多名城中名人參與，沿梳士巴利道繞圈，推動本港單車運動同時貫徹運動行善精神。