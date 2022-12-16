明日大嶼新方案｜田北辰：屯門過海鐵路舊線較佳　環保運輸無方案

《香港01》今日（16日）率先披露「明日大嶼」交椅洲人工島最新方案，將分為三個島嶼，原先屯門過海鐵路走線，起點由內河碼頭、屯門南一帶改為洪水橋站，接駁規劃中的港深西部鐵路。



實政圓桌立法會議員田北辰表示，舊路線可更好解決發展後的內河碼頭交通需要及疏導屯馬線等民生需求，新路線則着重與深圳連結，兩條路線都起會造成公帑浪費，建議只興建舊路線，港深西部鐵路到港人士可在洪水橋轉乘未來屯門南延線再轉屯門過海鐵路到人工島。



他又認為，鐵路項目較大機會交由港鐵以擁有權模式發展，至於人工島上的環保集體運輸系統，據他了解則暫未有定案，「可能係輕軌，可能係車，好多方法。」



網上流傳屯門過海鐵路新走線，將改由洪水橋作起點，穿過人工島其中兩島嶼，人工島內設環保集體運輸系統連接三島嶼。（香港交通資訊網討論區圖片）

屯門過海鐵路原來走線（紅線）。

擬建鐵路改以洪水橋站為新界終點 取代原先內河碼頭

根據原來政府提議的屯門過海鐵路走線，將由內河碼頭作為起點，路經屯門南、小欖、欣澳、大嶼山人工島並延伸至港島。綜合《香港01》接獲消息及網上流出圖片，最新走線起點計劃改為洪水橋站，經屯門南、欣澳，再穿過人工島其中兩個島嶼，直達港島西，全長30公里，接駁規劃中的港深西部鐵路。

田北辰指出，新路線放棄內河碼頭一帶，惟該附近正計劃興建公屋，並有較大發展項目正要展開，日後的交通需求必然大增，新鐵路正好滿足需要。至於新路線，則連接深圳，呼應北部都會區發展。

田北辰。（資料圖片）

田北辰指若建兩條鐵路會浪費公帑

田北辰認為，舊路線可解決民生問題，「元朗人係屯馬線都會易上」，又透露發展局指「可能兩條路線一齊做」，「兩邊都起，又浪費公帑」。他建議應沿用舊路線，安排港深西部鐵路到港旅客在洪水橋站轉坐屯馬線（屯門南延線）至屯門南站，較合符經濟效益。

至於上屆政府一直提到明日大嶼鐵路有空間引入除港鐵以外的承建商，田北辰則認為較大機會交由港鐵負責建造，可能用擁有權模式讓港鐵出資，「慳返啲（興建人工島）錢。」

交椅洲人工島埴海改為三島Y型水道方案。（香港01製圖）

最新方案中，交椅洲人工島將分三個島嶼，屯門跨海鐵路將穿過其中兩島，並會設環保集體運輸系統連接三島。田北辰指據其了解局方暫未有環保運輸方案，「可能係輕軌，可能係車，好多方法。」

另外，立法會發展事務委員原定下周一（19日）討論人工島研究，主席謝偉銓早前稱因議題較大爭議，應讓議員有更多時間消化資料更為穩妥，故現已延至12月29日。

▼明日大嶼計劃▼

