水底錄音機揭東大嶼為江豚覓食棲息地　環團憂生態價值遭低估

天生怕醜的江豚，沒有突出喙部，也沒有背鰭，實際數量難以統計。政府擬在南丫島以西水域設置污染泥卸置設施，引發選址是否江豚主要出沒生境爭議。負責工程的土木工程拓展署曾指，參考過去漁護署及學術機構的相關調查，未有考察，也沒有使用聲納儀器探測選址。



聲音為評估生態價值帶來一絲線索，有環團早年利用水底錄音機，嘗試尋找在東大嶼棲息的江豚聲音，發現在牠們出沒的季節，連日來均錄到牠們覓食、嬉戲的聲音，反映東大嶼一帶是江豚重要覓食棲息地。



面對政府提出「明日大嶼」大規模填海工程，環團擔憂東大嶼生態價值被低估，建議採用水底錄音機先收集至少兩年連續數據，分析鯨豚族群變化，亦切勿忽視工程與鄰近發展帶來的累積環境影響。



以往監察白海豚數目，多靠觀察員乘坐研究船，用肉眼及望遠鏡目測計數。世界自然基金會香港分會（WWF）在2019年3月至4月的江豚出沒高峰期，曾在東大嶼水域包括交椅洲、坪洲及萬角，放置水底錄音機全天候記錄，了解江豚在有關水域活動情況。

在研究期間，每日至少有一部錄音機可錄得江豚聲音，最高記錄是每日平均錄得20次的回聲定位訊號。從接收的江豚聲音，亦可辨別其活動情況，發現牠們時而在覓食，時而在嬉戲。WWF表示，雖未能估算有關水域出沒的江豚數目，但可見該處可支援江豚覓食。相關研究在2021年5月至8月的非江豚出沒高峰期，則沒有錄得江豚聲音，反映存在季節性差別。

WWF鯨豚保育項目經理吳嘉怡表示，江豚並非在任何水域均適合生存，其分布取決於獵物，不排除南大嶼工程增加，例如石鼓洲焚化爐工程，令江豚轉向東大嶼生活，而不受干擾的覓食及活動空間亦逐漸收窄。她又指，江豚出沒次數增加，不一定代表數量增加，「海豚數年才生一個BB，不是停航一兩年，數字就可增長。」

交椅洲六成石珊瑚體積達50至逾100厘米

此外，WWF去年11月在東大嶼五個島嶼周邊水域進行石珊瑚調查，包括大小交椅洲、坪洲、周公島及喜靈洲，發現至少27種石珊瑚，佔本地發現品種32%，部份更在世界自然保護聯盟紅色名錄中，列為易危及近危品種，例如尖邊扁腦珊瑚及十字牡丹珊瑚。

調查又發現，有關水域內約35%石珊瑚群落體積達50厘米或以上，其中在交椅洲發現體積達50至100厘米，及超過100厘米的石珊瑚，數量更達六成，反映其存在歷史非常悠久，也可能是海洋生物的重要避難所。

憂頻繁海上工程逼使江豚離開

政府擬透過「明日大嶼」填海造地增加土地儲備，WWF高級海洋保育經理彭莉恩擔憂，施工期間頻繁的海上交通，或增加海豚撞船風險，密集而廣泛的填海工程也增加海底噪音，令江豚喪失覓食水域、減少食物來源，甚至逼使江豚離開原有棲息地，接連的威脅有機會令江豚數量進一步下降。

她又指，參考以往工程，當局會透過移植珊瑚作為補償措施，但體積達50厘米或以上的珊瑚，甚少獲得移植，移植後的生存率也難以監察，「即使擬建的中部水域人工島與天然島嶼保持距離，填海未必直接蓋在石珊瑚之上，但有機會影響水流、增加沉積物，不是完全無影響。」

促當局要求環評使用水底錄音機 分析鯨豚族群變化

當局進行環評時，噪音評估只著眼於對人類及陸地生物影響，監察多久、用什麼方法，沒有清晰指引。彭莉恩建議，當局要求使用水底錄音機，至少收集兩年連續數據，才能有效分析鯨豚族群變化。她又關注環評應考慮累積環境影響，「人工島只考慮會否有其他工程同步進行，但實際上好多工程有延誤，也不是一停工程，海洋生境就可恢復。」

即使工程換來海岸公園作為「補償」，吳嘉怡無奈指，工程造成的破壞已令鯨豚數目減少，海底噪音、海上交通、非法捕魚、污染等問題，非靠公園可解決；而敷設人工魚礁卻不監管漁業活動，等同「聚集一大班魚，令人類更容易捕獲」，漁業資源及數目並沒有增長。

彭莉恩指，海上工程如港珠澳大橋、機場三跑、海上液化天然氣接收站等接踵而來，海洋空間難獲喘息，疫情過後又要面對高速船復航等人為干擾，白海豚與江豚棲息地逐漸交疊，兩者雖不「爭食」，也避免「相見」，擔心最終令棲息空間也收窄。