明日大嶼｜較三跑填海深一倍　本研社憂造價如無底潭促交代埋單價

發展局今（20日）向立法會提交文件，披露「明日大嶼」最新計劃，在中部水域交椅洲一帶填海建人工島，造價5,800億元。本土研究社表示，「明日大嶼」人工島填海範圍的水深較機場三跑及港珠澳口岸人工島深，甚至較機場三跑深多一倍，憂慮深水填海技術的不確定性會造成超支可能，甚或重現港珠澳口岸人工島「飄移」情況。本土研究社又提到，若港府繼續沿用參考同類工程的造價估算人工島成本，交椅洲三大人工島出現大幅成本低估將不是天方夜譚，促港府清晰交代計劃終極「埋單價」。



▼明日大嶼最新概念圖曝光▼



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交椅洲人工島埴海改為三島Y型水道方案。（香港01製圖）

或出現嚴重低估造價 甚至大橋人工島「飄移」情況

關注「明日大嶼」方案的本土研究社憂慮，若港府繼續沿用參考同類工程的造價估算人工島成本，或出現嚴重低估情況，三大人工島出現大幅成本低估將不是天方夜譚，而且當局擬敲定於更深水範圍填海，基於技術的不穩定性，有可能進一步令工程超支，甚或重現港珠澳大橋香港口岸人工島「飄移」情況。

根據發展局中部水域人工島研究文件顯示，當局建議在較淺水的水域填海，故選定在北面、西面和南面水深平均約8米處填海，而較為深水的東面（水深約12至15米）處則避免填海。

中部水域人工島填海水深平均8米 機場三跑只3至4米

本土研究社表示，若以香港海圖對比同類填海工程範圍的水深，則明日大嶼人工島「比海還深」。本土研究社續說，當年機場三跑填海範圍平均水深3至4米，以「非浚挖式」填海、導致「飄移」聞名的港珠澳口岸人工島則平均2至5米深，惟現時規模更巨大的人工島，選址範圍平均深度達6至8米，比過往三跑深多一倍，在某些近東博寮海峽一帶 (或西部緩衝區)的填海範圍，水深更達9至10米。

本土研究社提到，於更深水填海令技術上產生更多不穩定性、超支及各種額外成本，「會否出現人工島飄移翻版仍是未知之數」，本土研究社指，現時人工島橫空坐落香港中部水域，已令整個中部水域通道東西距離收窄3分1，且工程範圍將填入水深流急的東博寮海峽，將對水流帶來無法估計的影響。參考其他地區大型填海計劃的事後調查顯示，將有可能令某些相鄰區域的水流加速，導致海岸侵蝕及生境改變，或令某些相鄰區域水流減速出現海床淤積或鹽化，隨時變成生態死域。

本土研究社質疑，「明日大嶼」公眾諮詢即將開展，若連清楚交代計劃的耗資成本都欠奉，市民如何衡量取捨。

▼明日大嶼計劃▼



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