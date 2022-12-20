明日大嶼｜填海造價增至5800億　發展局：僅情境測試　談不上封頂

《香港01》早前報道「明日大嶼」填海方案擬由兩個島變成三島，成本增至5,800億元，較原先估算大增16%。發展局發言人今日（20日）表示，最新造價僅為「情境測試」，無法提供準確的造價和收益估值，更遑論為工程造價「封頂」，但強調人工島的賣地推算收益的7,500億元是保守估算，與造價之間仍有「水位」。



▼明日大嶼最新概念圖▼



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推算成本升16%、賣地收益跌35％

發展局呈交立法會的文件顯示，由於建造成本上升，純以土木工程相關指數調整，今年第二季的項目總工程造價粗點推算約為5,800億元，較2018年的最初估算的5,000大增16%，而土地收益則由2019年2月推算的最多11,430億元跌至約7,500億元，跌幅達35%。

發展局發言人表示，交椅洲人工島發展涉及多個填海、道路和鐵路工程，2018年的最初造價估算為5,020億，佔整個「明日大嶼」計劃的80.4%，相隔4年後，建築成本相關的指數加，故造價的估算亦需調整，但強調現時「未有條件去做一個更加準嘅成本估算。」

被問到會否為造價「封頂」，發展局發言人稱，現時「明日大嶼」仍是初步、前期的規劃，未能掌握建造成本，故談不上為工程費用「封頂」。

發言人又指，因應近期市場波動，故特別聘請顧問公司評估最新的賣地收益，強調估算較文件列出的7,500億元為高，但當局因應市況波動，決定「保守一啲」，以較少的7,500億元作為參考，但仍較5,800億元的推算成本為多，形容「中間仲有啲水位喺度」

300公頃土地10年率圥推出

發言人又透露，交椅洲人工島填海涉及的1,000公頃土地，當中300公頃會在10年內推出，形容是「唔少嘅土地」，面積相等於兩個多東涌東填海區，可以承載更多市民的居住和工作處所。

交椅洲人工島埴海改為三島Y型水道方案。（香港01製圖）

田北辰批評最新鐵路走線：放棄屯門南50萬人口

至於立法會議員田北辰直指，最新鐵路走線是放棄屯門南50萬人口和沿岸居民，誓言會反對方案，發展局發言人解釋，洪水橋位處新界西較中間點，屯門中、元朗、天水圍的居民都會更方便；至於「被放棄」的屯門南，當局明年上半年將會就屯門西發展和龍鼓灘填海啟動規劃及工程研究，將會一併納入研究。